Почему мы бросаем свои проекты?

Удалив свой блог, посвященный проблемам IT-журналистики, я уже задумал новый. И посвящен он будет уже не IT-журналистике, а проблемам создания информационных IT-СМИ в Сети.

Эпиграфом к этому посту я хотел бы взять замечательные (по-своему), слова Логика (к слову, постоянного посетителя этого сайта с 2004 года).

Возможно, когда мы представляем себе события, причиняющие нам боль, и описываем их, мы не столько справляемся с прошлыми проблемами, сколько учимся контролировать свои эмоции вообще.

К исчезнувшему блогу Петра. (С)

К словам Логика...

Добавлю, что описывая происшедшие с нами события, мы ставим точку на некоей цепи происшедших в нашей жизни ситуаций, приведших к некоему важному итогу, опосредуем собственный опыт, придаем ему окончательную форму, шлифуем его грани, чтобы этот драгоценный бриллиант мог занять место в нашей коллекции, которая когда-нибудь сделает нас мудрее и лучше.

У журналиста возможности, как правило, гораздо шире. Свой опыт он способен транслировать очень большому количеству людей. И чем больше этого опыта и/или полезных знаний, тем лучше всем. Кое-чем хотелось бы поделиться и мне. В данном случае речь пойдет о развитии сайтов по тематике IT. К сожалению, это, скорее, отрицательный опыт но для меня он все-таки ценен, возможно, поможет и другим.

Чем наполнять IT-СМИ?

Мне, в свое время, приходилось работать, как над технической стороной, так и над творческой составляющей нескольких проектов - начиная с KV.BY и заканчивая DEV.BY. Трудно сказать, насколько это полезно сейчас, ведь реалии сегодня иные. Если 7-10 лет назад новый сайт можно было раскрутить, "с полпинка", то сегодня, в 2017 году, это, фактически, немыслимо.

Новое популярное СМИ в интернете - это, в первую очередь, крупные материальные вложения. Контент для менеджеров проекта вторичен по сути, хотя его роль и велика. Почему вторичен? Потому, что он очень сильно зависит от нанятой для работы команды, а команда - это, все равно деньги, зарплата, которую нужно платить.

Статьи сайтов, посвященных IT или гаджетам ныне - это новости из первых рук и инсайд, рассказы о передовых научных разработках и серьезная отраслевая аналитика, прогнозы и исторические экскурсы, изложенные в популярном ключе. Это и горячие обсуждения в комментариях, Фейсбуке, в крупных соцсетях. Такой проект должен давать не просто информацию - необходимо, чтобы материалы ресурса приносили пищу уму, причем, не самому среднему, как это делают чисто развлекательные проекты.

Старые методы не работают но есть новые...

В свою очередь, старые методы, когда упор делался на переводы и рерайты обзоров новых гаджетов, зарубежных новостей и статей, репортажей с открытия крупнейших мировых выставок, - то есть на то, что 7-10 лет назад составляло основу развития любого крупного проекта, сегодня не работают. Поисковые машины стали много умнее, чем раньше и теперь они легко определяют, что новость или статья, невзирая на уникальность и оригинальный стиль изложения, получена из другого источника или переведена. Пользователи также более требовательны.

Кроме того, у нынешних IT-журналистов появилось много конкурентов - ныне ньюсмейкерами являются пиар-службы крупнейших компаний, которые генерируют новости о каких-либо разработках, готовых проектах и изделиях, перспективных планах. Прогнозаы, аналитику, различные рейтинги успешно дают серьезные пиар-компании, зарабатывая себе таким подходом дополнительные "очки" у клиентов и отнимая "хлеб" у IT-СМИ.

Очень много информации и инсайда рождается в блогах у анонимных но хорошо информированных одиночек, в дневниках ученых и разработчиков, известных людей и крупных руководителей. Все это находит отражение (но лишь только отражение!) в СМИ.

Значительна в современном мире и роль видеоблогов. Youtube - неисчерпаемый ресурс для развития любого интернет-проекта. Канал или сайт, где размещены популярные видеоролики, быстро набирает посещаемость. Но и сами ролики - это уже не просто человек перед камерой. Это целые передачи с проработанным контентом, тщательно срежиссированные, рассчитанные на определенную целевую аудиторию. Конечно, "выстрелить" может и видеоселфи одиночки. Но такая популярность редка и ненадежна.

Словом, интернет сегодня совсем не таков, каким был 10 и даже 5 лет назад.

Как работали мы

Создавая, не так давно, с одним из коллег информационный сайт, мы многого не учли. Технически продумав проект, мы, тем не менее, просто проигнорировали основные критерии, необходимые для его развития. Контент, конечно, был, но был он однобоким - в основном, это переводы зарубежных новостей и статей, рерайты обзоров и т.д... Практически, не было у нас аналитики, не было хороших материалов развлекательного характера. С Youtube сайт, в основном, брал чужие материалы, за что наш канал даже однажды закрыли.

Не имея никаких средств на развитие, мы не могли нанять команду, съездить в командировку на крупное мероприятие, купить услуги СЕО и сделать еще многое из того, что необходимо. Фактически, дальнейшее развитие сайта остановилось. Мой коллега, одно время обещавший найти инвестора, от этой мысли отказался, спрятавшись за написанием однотипных статей, аналогичных тем, которые он когда-то продавал одному , закрывшемуся уже бумажному IT-изданию. Не стал он выпускать и видеоролики с обзорами, как обещал. Я также не реализовал многие свои идеи, по разным причинам.

В результате, посещаемость сайта, несмотря на все усилия, с нескольких сотен уникальных посетителей в день, упала до нескольких десятков. Через несколько месяцев я стал понимать, что слишком загружен для работы над малоперспективным направлением и ушел. Фактически, я просто сбросил бесполезный балласт, мешавший моим делам.

Как мы "разбегались"

После ухода я разместил в "КВ" и на сайте, где мы работали, безобидный, в общем-то, пост, посвященный IT-журналистике и её проблемам. В ответ на меня, прямо здесь, на сайте "КВ", в моем блоге (посвященном, к слову, уходу из "КВ" Вадима Станкевича, последнего серьезного редактора проекта, содержание которого было целиком посвящено сфере IT), посыпались упреки от коллеги, оставшегося в одиночестве.

Кем он только меня не называл - и "издателем бесполезного рекламного листка", и "трясущимся" за свой контракт "воротничком" и "стариком-пенсионером, лузгающим семечки, вместо того, чтобы бороться за "светлое будущее", обвинил меня в нытье и даже заявил, что я коварно(!) установил ему на сайт краденый скрипт. Далее "партнер" сделал вывод, что я совсем мало работал и писал, а значит, почти всё сделал он. Он гордо отметил, что техническую сторону проекта, которую я вел, осилит без труда, так как сайты умеет делать "любой школьник".

В принципе, многое было справедливо - я не профессиональный веб-мастер но человек любознательный и веб-строительством занимаюсь, от случая к случаю, уже много лет, самостоятельно осваиваю программмирование - это что-то, вроде хобби. Скрипт (так называют веб-программы для сайтов), я взял "варезный", так как других, более надежных и взломоустойчивых вариантов не было. И я, действительно, "белый воротничок", издаю рекламную газету за деньги крупной компании, так как мне была предложена такая работа и хорошее финансирование для моих людей.

Я, конечно, беспокоюсь за свой контракт, поскольку сейчас заработать журналисту негде и тот самый коллега, уже почти полгода не имеет никакой работы - его содержат или, как он говорит, "поддерживают" родственники. А меня и мою семью, содержать и поддерживать, если у меня не будет работы, станет некому.

И да - я бросил проект, когда понял, что это просто "бег на месте", пустая трата времени в связи с отсутствием толкового контента, инвестиций, а главное - инициатив от, так называемого, "партнера", который, похоже, свою задачу видел не в менеджменте проекта, поиске идей и развитии, а в наполнении сайта неким однотипным и посредственным контентом.

После ряда, достаточно обидных выпадов в мой адрес на форуме "КВ", партнер и приятель, с которым я ранее довольно часто общался, звонил, делился сокровенным, перешел в разряд бывших (т. е. - тех, с кем я, в принципе, отношений не поддерживаю). Между нами "завязалась" перебранка на форуме. Но потом совесть все же взяла верх и я удалил весь блог, вместе с комментариями, с намерением написать новый и подробно объяснить свою позицию.

Кстати, возможность подобных нюансов общения и взаимоотношений стоит учитывать при создании проектов, на которых надо будет работать вместе. Вы можете не договориться с партнером вовсе или рассориться по ходу дела, если вдруг возникнут проблемы. И проблема может быть даже не в деньгах, а в подходах. Вот пара простых примеров:

После написания мною материала, коллега внес в него правки, которые показались ему очень важными. После этого он взял за правило исправлять мои заметки и регулярно стал это делать. Я, естественно, обижался. Ведь мне-то казалось, что, имея не только высшее образование, но и опыт работы в большой прессе, знания, многолетний стаж, я вполне в состоянии доводить собственные мысли до читателей так, как считаю нужным.

В то же время, в статьях коллеги было великое множество стилистических огрехов, связанных с откровенными пробелами в общем образовании. Их он, естественно, не замечал (и не видит сейчас). И это, вдвойне обидно.

А когда сайт был практически готов, партнер вдруг, всерьез заявил, что неплохо бы полностью его переделать, так как на нем не хватает какого-то, вдруг понадобившегося функционала. То есть, фактически, надо было переписать часть скрипта заново. Естественно, что я отказался - такая работа под силу веб-студии, которая взялась бы "допилить" проект за соответствующую плату (скажем, за 1-2 тыс. долларов) но не любителю-одиночке, к тому же, работающему безвозмездно.

Наверное, таких примеров много в любом проекте, который создает группа людей.

Что же нужно, чтобы развиваться?

Да, упомянутый сайт я оставил. Мне нет более дела до него и его незадачливого владельца, который до сих пор, почему-то, не может успокоиться. Но это совсем не значит, что подобный проект (IT-СМИ) не может приносить прибыль. Сделать его более-менее успешным возможно при выполнении ряда условий - нужен крепкий инвестор, который смог бы обеспечить стабильное финансирование проекта в течение, как минимум, одного-двух лет, толковый, энергичный и опытный главред, крепкая команда хорошо владеющих русским языком журналистов (новостники, аналитики, технари), маркетологи для продвижения проекта в соцсетях, менеджеры по сбору рекламы, программисты, серьезное СЕО-продвижение.

Конечно, порог входа в этот бизнес сегодня очень высок, но что поделать? Без инвестиций и продвижения информационный сайт, посвященный IT не получится. Это будет просто доморощенный блог, коих сейчас миллионы. На маленькую, нераскрученную площадку, с двумя-тремя десятками посетителей в сутки, рекламодателей, которые размещают рекламу в Сети, привлечь невозможно, а значит, и денег проект не принесет.

P/s Если кто-то пожелает увидеть мой первый блог, из-за которого разыгрался весь сыр-бор, он пока есть в кэше Google. А здесь есть и некоторые комментарии. Хотя, скажу честно, мне за участие в этой перебранке - стыдно.