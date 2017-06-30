Авторский пост о том, как научиться работать с СУБД...

На одном из последних проектов, мне довелось довольно плотно поработать с СУБД MySQL. Скажу честно: до этого я с СУБД до этого сталкивался мало. Если требовалось сконструировать какой-то несложный запрос, то его его почти всегда можно было найти в Google. Но, для понимания работы базы и возможностей её оптимизации, необходимо кое-что знать. Вот об этом и попробую вкратце рассказать.

Вначале лучше определиться с терминологией. База данных, в нашем случае — набор информации, структурированной для доступа к ней с помощью программных средств.

СУБД — система управления базами данных, это, собственно, те самые программные средства, которые обеспечивают запись данных в базу, их чтение, изменение или удаление.В основном, управление СУБД обеспечивается с помощью различных диалектов языка SQL.

Стоит сказать, что с помощью СУБД различных типов обеспечивается хранение и управление информацией всех существующих компьютерных систем, начиная от мелких гаджетов и заканчивая огромными мэйнфреймами.

Как устроена реляционная СУБД

Самое простое и распространенное средство управления данными —реляционные СУБД, информация в которых хранится в виде взаимосвязанных таблиц.

Реляционные связи в СУБД между разными таблицами могут строиться самым различным образом: по принципу «один к одному», когда одной строке в родительской таблице соответствует одна в дочерней, «один ко многим», когда одной таблице в родительской может соответствовать несколько записей в дочерней или «многие ко многим», соответственно.

Простейшая таблица будет выглядеть так:

Порядковый номер Фамилия Отчество Имя 1 Иванов Петрович Сергей 2 Лашина Ивановна Галина 3 Петров Семенович Петр 4 Сидоров Валентинович Иван 5 Столетов Борисович Марьян

В нашей таблице есть строки (записи), столбцы (поля), а цифры порядкового номера служат элементом, который однозначно идентифицирует отдельную строку — его называют первичным ключом. По нему в нашей таблице всегда можно найти конкретного человека. Первичный ключ может быть простым или составным — составной будет включать несколько полей. Зачем, спросите вы? Ведь есть номер!

Кто-то может поменять фамилию и порядковый номер не подойдет — в таком случае, удалив кого-то из таблицы мы полностью утратим контроль над ней. К сожалению, далеко не всегда простые и даже составные ключи из имеющихся данных решают проблему. Очень часто недостаточно будет определить человека по имени, фамилии и отчеству. Ведь, если таблица содержит десятки тысяч или миллионы значений, может совпасть и то, и другое, и третье.

Выход вы можете увидеть в своем паспорте — это личный уникальный идентификационный номер, который и является первичным ключом для идентификации любого гражданина в нашей стране. В совокупности с номером паспорта он может быть идеальным составным ключом, который вряд-ли когда-то совпадет с другим.

Очень краткие основы

«Запрос» — это команда СУБД на выполнение какого-либо действия. Надо запомнить, что наиболее часто употребляемые ключевые слова, используемые в большинстве запросов к базе данных при помощи СУБД — SELECT, FROM, WHERE.

Поскольку, реляционные базы данных, которые, как уже говорилось, чаще всего пользуются программировании, состоят из таблиц, то нам понадобится ключевое слово FROM, в котором указываются или перечисляются необходимые для выборки таблицы. В свою очередь, WHERE обеспечивает вывод необходимых строк, SELECT — указывает, какие данные мы выбираем.

Далее вам потребуется запомнить ещё одно слово — JOIN. Это оператор SQL, который позволяет объединить данные по какому-то признаку. Это могут быть данные из одной или нескольких таблиц. Таблицы могут быть виртуальными – т.е, производными от других таблиц. И если мы с вами грамотно сконструируем запрос, то получим именно то, что нам нужно.

Остается не так уж и много — операторы UPDATE, DELETE и INSERT, в принципе, даже разбирать не требуется. Эти слова известны всем, кто-более или менее владеет ПК. Первый оператор — обновляет данные, второй удаляет их, а третий — обеспечивает вставку новых данных в нужном порядке.

Конечно, написанное мной может выглядеть, на первый взгляд, сложным но в реальности работать с базами данных можно научить… ну, не обезьяну, конечно, но любого человека — точно. Попробуем?

Учимся составлять простые запросы

Итак, мы имеем таблицы в базе данных, которые содержат

Users — имена и фамилии девушек, даты их рождения и порядковые номера в базе

Phone_mod — Порядковые номера, также бренды и модели телефонов этих девушек:

users userid firstname lastname date of birth 358 Marion Abramson 13.05.1989 645 Jane Bargeman 18.09.1976 726 Nina Croftoon 23.04.1993 616 Lora Daniels 6.03.1997

phone_mod id phone model 616 Samsung S6 726 Iphone 5S 645 Xiaomi Redmi 4X 358 Huawei Ascend G7

Начнем с SELECT. Запрос

SELECT * FROM users;

Выведет все данные таблицы users

SELECT * FROM Users ORDER BY userid;

Отсортирует данные таблицы users в порядке возрастания userid.

SELECT * FROM users WHERE firstname='Lora';

Выбирает поле (столбец) firstname в таблице users и выводит все записи с именем Lora

INSERT INTO users (userid, firstname, lastname, date of birth) VALUES ('452', 'Mary', 'Crouford', '05.12.1991');

Мы вставили в базу данных, в таблицу users новую строку

UPDATE phone_mod SET phone = ' Iphone', model = '5S' WHERE id = '645';

В таблице phone_mod меняем бренд на Iphone, а модель — на 5S

DELETE FROM users WHERE userid = '726';

Удаляет строчку с id 726 из таблицы users.

Видите, все не так уж сложно и заумные СУБД, если только немного напрячь клетки своего «серого вещества», становятся намного понятнее. И это ещё только начало. В СУБД ещё очень много того, что не уместить не то, что в одном посте, а даже в целой книге. Но для старта достаточно и того, о чем я вам рассказал.