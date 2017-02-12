Нож как элемент системы защиты конфиденциальности

Одна контора за кое-какие заслуги (конкретизировать не буду, чтобы никому не навредить) поощрила мою жену флешкой. Привезла она ее, довольная, домой, и, весело рассказывая, как проходила церемония награждения, вставила в компьютер. А компьютер — ноль внимания. Вставили в мой компьютер — и он не реагирует. Я присмотрелся и понял, что разъем флешки только частично входит в гнездо компьютера, а дальше утопает в корпус самой флешки (вместе с платой, естественно). Приподнятое настроение стало слегка опускаться, я попробовал его поддержать: "Все нормально, — говорю, — так и должно быть, это же тебе не лишь бы что, а хай-тек, здесь не все так просто. Смотри: берешь нож, одной рукой держишь флешку, другой — кончиком ножа нажимаешь на разъем, чтобы не дать ему утонуть в корпус, и, манипулируя синхронно и согласованно двумя руками, вставляешь флешку в компьютер. Это для защиты конфиденциальности, аппаратное средство предотвращения несанкционированного доступа к личной информации".
Но жена такое ноу-хау в сфере информационной безопасности не оценила, и пришлось мне отправляться на балкон за ящиком с инструментами. У меня, как автомобилиста да и просто любителя помастерить что-нибудь на досуге, всегда есть так называемая холодная сварка. Вскрыл я флешку, наложил туда этой пасты, все пустоты заполнил, чтобы наверняка, собрал и оставил на сутки, зажав между губок газового ключа (части корпуса в процессе вскрытия слегка деформировались и из-за этого в снова собранном состоянии норовили разойтись). Все закончилось благополучно, и теперь уже точно можно быть довольным: флешка работает (32 гигабайта оказалась!), и главное — монолит, не разобьется, не погнется, не раздавится. А конторе той жена при встрече ненавязчиво, как бы между делом, о казусе с флешкой рассказала. Надеюсь, впредь будут смотреть в зубы коню, которого дарить собираются, чтобы других не разочаровывать и свой авторитет не ронять.
Комментарии
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Ай молодец какой -- флэху склеил!
(И не лень же было писать...)
Флэху с таким дефектом юзаю более года -- просто замотал с натягом изолентой стык с корпусом. Быстро, дёшево, а главное -- разборно!
Кстати, "отремонтированная" флэха выдержала стирку в машине. :)
Суть не в том, что я молодец, а в том, что не молодец тот, кто по недосмотру бракованную вещь подарил (да еще и с логотипом своим, о чем я зря не упомянул для красного словца). А с изолентой в нашем случае вариант не прокатил бы: рукой сжимал, и все равно проваливалась.
> кто по недосмотру бракованную вещь подарил
Ну, конь-то дарёный, зубы сам ему лечи. ;)
Ну если китайской или польской изолентой, то да. Немецкой надо!
Интересно соответствует ли качество корпуса начинке? Ибо угробить за раз 32Гб как-то стрёмно
Не раз убеждаюсь что подарочные флешки как правило из группы риска))
Кстати, мы как раз в соответствии с такими опасениями и действуем: дома валяются 3 подарочные флешки (на 8, на 16 и на 32), с компьютера на компьютер что-нибудь перекинуть, на телевизоре что-нибудь посмотреть, а с собой носим покупные, у жены с 2010 года, у меня - с 7-го (юбилейная!), обе - Кингстоны.
Я рад за вас (С).
И за Кингстон (С).
А вот про заливку нутра флешки холодной сваркой читал с содроганием . И представлял , что мог бы сказать потом чувак в сервисе пытаясь достать сдохшую инфу
Ну, это не мой случай. Сдохла флэшка - в мусор, госсекретов у меня на ней нет, а второй экземпляр файла всегда остается на компьютере, с которого скопирован, до того момента, пока не будет сброшен на другой (перестраховываюсь так). 100%-гарантии ведь ни от чего не бывает, можно просто потерять флэшку, тогда и сервис не поможет.
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