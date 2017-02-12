Нож как элемент системы защиты конфиденциальности

Одна контора за кое-какие заслуги (конкретизировать не буду, чтобы никому не навредить) поощрила мою жену флешкой. Привезла она ее, довольная, домой, и, весело рассказывая, как проходила церемония награждения, вставила в компьютер. А компьютер — ноль внимания. Вставили в мой компьютер — и он не реагирует. Я присмотрелся и понял, что разъем флешки только частично входит в гнездо компьютера, а дальше утопает в корпус самой флешки (вместе с платой, естественно). Приподнятое настроение стало слегка опускаться, я попробовал его поддержать: "Все нормально, — говорю, — так и должно быть, это же тебе не лишь бы что, а хай-тек, здесь не все так просто. Смотри: берешь нож, одной рукой держишь флешку, другой — кончиком ножа нажимаешь на разъем, чтобы не дать ему утонуть в корпус, и, манипулируя синхронно и согласованно двумя руками, вставляешь флешку в компьютер. Это для защиты конфиденциальности, аппаратное средство предотвращения несанкционированного доступа к личной информации".

Но жена такое ноу-хау в сфере информационной безопасности не оценила, и пришлось мне отправляться на балкон за ящиком с инструментами. У меня, как автомобилиста да и просто любителя помастерить что-нибудь на досуге, всегда есть так называемая холодная сварка. Вскрыл я флешку, наложил туда этой пасты, все пустоты заполнил, чтобы наверняка, собрал и оставил на сутки, зажав между губок газового ключа (части корпуса в процессе вскрытия слегка деформировались и из-за этого в снова собранном состоянии норовили разойтись). Все закончилось благополучно, и теперь уже точно можно быть довольным: флешка работает (32 гигабайта оказалась!), и главное — монолит, не разобьется, не погнется, не раздавится. А конторе той жена при встрече ненавязчиво, как бы между делом, о казусе с флешкой рассказала. Надеюсь, впредь будут смотреть в зубы коню, которого дарить собираются, чтобы других не разочаровывать и свой авторитет не ронять.