Звезды благоволят — быть тебе программистом

Провинциальная учительница лет за 40 в неофициальной обстановке беседует с учеником выпускного класса своей школы. Подросток не без самолюбования, подогреваемый присутствием двух симпатичных одноклассниц, сидящих поодаль, взахлеб рассказывает, как ездит по репетиторам и как во что бы то ни стало станет только программистом и никем другим, потому что у всех программистов зарплаты привязаны к доллару, и потому они богатые, и можно в Минске квартиру баксов за 300 снимать и при этом ни в чем себе не отказывать, жить припеваючи. Баба ягодка опять, поддавшись обаянию самоуверенной юности, перед которой все дороги открыты, и, наверное, ощутив саму себя 16-летней, улыбается до ушей, цветет, как майская роза, и влюбленно поддакивает: "Правда?! Вот это да! Ну, ты молодец. А-а, вот оно что! Ну, в таком случае тебе действительно только в Минск дорога, Минск тебя ждет".

В нескончаемом потоке словесных излияний пацана, балдеющего от внимания и почтения к своей персоне, а также, вероятно, от предположений о производимом на одноклассниц впечатлении, мелькнула фраза о том, как репетиторша по математике на первом занятии похвалила его и благодаря этой похвале он ощутил прилив сил, желание учиться, учиться и учиться и способность горы свернуть. В этом месте учительница перебила вопросом:

— Ты кто по гороскопу?

— Рак. А что?

— Да так, ничего, просто ты, наверное, любишь, когда тебя хвалят, если так вот у тебя получилось с репетитором, вот я и задумалась, что бы это значило. Наверное, это свойственно твоему знаку зодиака. Но сейчас я не помню, характерно ли это для раков, не готова сказать. И, кстати, интересно было бы узнать, как раки насчет того, чтобы программистами быть, насколько это им подходит. Думаю, подходит, если ты — рак и так вот увлечен этим делом. Вот теперь буду знать, что раки — хорошие программисты.

Ничего не ответив на столь глубокомысленное и достойное истинного педагога умозаключение, пацан затараторил дальше. Поступать он будет на инженера-программиста. Если не пройдет в ВУЗ, то пойдет на курсы, там за 3 месяца можно получить все, что нужно для того, чтобы стать хорошим специалистом, если голова правильно работает и желание есть.

Когда речь пошла о проходных баллах, астрологичка (чтобы она ни преподавала, сейчас уместно было назвать ее именно так) посоветовала:

— А ты лучше подавай документы не на инженера-программиста, а на педагога-программиста, там конкурс меньше, легче пройдешь, в прошлом году так было, мой Владик тоже поступать туда пытался.

— Правда? А кем тогда можно будет работать с такой специальностью?

— Да кем хочешь, хочешь — в школе информатику преподавать, а хочешь — инженером-программистом тем же, на предприятии, в фирме, где угодно. Это уже как получится, как жизнь сложится, все это — лотерея, а образование одно и то же там и там.

— Ну, да, это тоже мысль, буду иметь в виду.

Училка, конечно, поражает примитивизмом и мракобесием, однако в данном случае она действовала скорее правильно, чем неправильно, в соответствии с постулатами педагогики, всячески поощряла юношу, старалась поддержать в нем уверенность, дать стимул к достижению цели. Только, не будучи ни айтишницей, ни знатоком рынка труда (или как такого специалиста лучше назвать, hr-менеджером, что ли?), оперировала теми представлениями о действительности, которые ей ближе, — сулила благоволение небес и советовала беспроигрышную лотерею. Надо было еще картишки раскинуть и, независимо от того, какие бы там тузы-короли выпали, словесного тумана подпустить, оптимистичного: ждет тебя дорога дальняя и казенный дом — поступишь в Минск и общагу при универе получишь!