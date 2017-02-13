Звезды благоволят — быть тебе программистом

Провинциальная учительница лет за 40 в неофициальной обстановке беседует с учеником выпускного класса своей школы. Подросток не без самолюбования, подогреваемый присутствием двух симпатичных одноклассниц, сидящих поодаль, взахлеб рассказывает, как ездит по репетиторам и как во что бы то ни стало станет только программистом и никем другим, потому что у всех программистов зарплаты привязаны к доллару, и потому они богатые, и можно в Минске квартиру баксов за 300 снимать и при этом ни в чем себе не отказывать, жить припеваючи. Баба ягодка опять, поддавшись обаянию самоуверенной юности, перед которой все дороги открыты, и, наверное, ощутив саму себя 16-летней, улыбается до ушей, цветет, как майская роза, и влюбленно поддакивает: "Правда?! Вот это да! Ну, ты молодец. А-а, вот оно что! Ну, в таком случае тебе действительно только в Минск дорога, Минск тебя ждет".
В нескончаемом потоке словесных излияний пацана, балдеющего от внимания и почтения к своей персоне, а также, вероятно, от предположений о производимом на одноклассниц впечатлении, мелькнула фраза о том, как репетиторша по математике на первом занятии похвалила его и благодаря этой похвале он ощутил прилив сил, желание учиться, учиться и учиться и способность горы свернуть. В этом месте учительница перебила вопросом:
— Ты кто по гороскопу?
— Рак. А что?
— Да так, ничего, просто ты, наверное, любишь, когда тебя хвалят, если так вот у тебя получилось с репетитором, вот я и задумалась, что бы это значило. Наверное, это свойственно твоему знаку зодиака. Но сейчас я не помню, характерно ли это для раков, не готова сказать. И, кстати, интересно было бы узнать, как раки насчет того, чтобы программистами быть, насколько это им подходит. Думаю, подходит, если ты — рак и так вот увлечен этим делом. Вот теперь буду знать, что раки — хорошие программисты.
Ничего не ответив на столь глубокомысленное и достойное истинного педагога умозаключение, пацан затараторил дальше. Поступать он будет на инженера-программиста. Если не пройдет в ВУЗ, то пойдет на курсы, там за 3 месяца можно получить все, что нужно для того, чтобы стать хорошим специалистом, если голова правильно работает и желание есть.
Когда речь пошла о проходных баллах, астрологичка (чтобы она ни преподавала, сейчас уместно было назвать ее именно так) посоветовала:
— А ты лучше подавай документы не на инженера-программиста, а на педагога-программиста, там конкурс меньше, легче пройдешь, в прошлом году так было, мой Владик тоже поступать туда пытался.
— Правда? А кем тогда можно будет работать с такой специальностью?
— Да кем хочешь, хочешь — в школе информатику преподавать, а хочешь — инженером-программистом тем же, на предприятии, в фирме, где угодно. Это уже как получится, как жизнь сложится, все это — лотерея, а образование одно и то же там и там.
— Ну, да, это тоже мысль, буду иметь в виду.
Училка, конечно, поражает примитивизмом и мракобесием, однако в данном случае она действовала скорее правильно, чем неправильно, в соответствии с постулатами педагогики, всячески поощряла юношу, старалась поддержать в нем уверенность, дать стимул к достижению цели. Только, не будучи ни айтишницей, ни знатоком рынка труда (или как такого специалиста лучше назвать, hr-менеджером, что ли?), оперировала теми представлениями о действительности, которые ей ближе, — сулила благоволение небес и советовала беспроигрышную лотерею. Надо было еще картишки раскинуть и, независимо от того, какие бы там тузы-короли выпали, словесного тумана подпустить, оптимистичного: ждет тебя дорога дальняя и казенный дом — поступишь в Минск и общагу при универе получишь!
Комментарии
Интересно , можно ли быть хорошим программистом будучи не в ладах с математикой?
А можно-ли есть без ложки? А можно ли быть геологом, прочитав "Путешествие к центру земли" Жюля Верна? А как стать пилотом-истребителем, не зная самолета? Ну, может, какие-то ускоренные курсы есть, где за три дня объяснят тройной уровень абстракции и вы научитесь использовать знания, изложенные в трехтомнике по программированию?
Стать-то можно кем угодно. Но вот хорошим, востребованным специалистом - только через годы упорного труда, учебы, практики.
Я действительно не представляю такого инвалида ) ) но дело в том , что математика такая штука , которую если сразу ну или почти сразу не сечёшь, то научиться невозможно . Те от природы не дано и всё тут, скажем видеть в наборе букв разницу квадратов
Интегралы брать не будешь. Диффуры решать не будешь. Тензоры не нужны.
Геометрия? - Ну, игроделам нужна, бывает.
Что там ещё из математики ненужное? (C)
Возможно и не так уж сложно. Нужно просто захотеть в этом разобраться. Не на уровне математика - тут нужен талант, а на необходимом для программиста уровне требуется, достаточно, средний набор знаний. Обязательно надо знать хотя бы базовую часть в рамках первых двух курсов института. Например, дискретка очень нужна программисту, а матан может и не пригодиться.
Есть люди, которые рисуют картины — их называют художники. Есть люди, которые красят заборы, — это маляры. Вот так же и с программистами: их во многом отличает знание математики, умение тонко и детально понимать что же они все-таки пишут.
Выбор за человеком. Или ты начинаешь заниматься математикой, и тогда у тебя появляется шанс стать художником. Или красишь заборы — это тоже хорошая профессия.
У известного в определённых кругах Будама есть прикольные подкасты - истории, как программист вылуплялся, к примеру, из шахтёра или таксиста )) и это были уже далеко не мальчики.. в смысле гибкости мозга
Добавить комментарий