Занятие по веб-дизайну, вместо которого лучше сходить выпить

Представители районов съехались в область (здесь и далее шифрую источник информации методом деконкретизации некоторых подробностей) на курсы повышения квалификации по своей отрасли — с передовыми технологиями познакомиться, опытом обменяться, водки попить (кто по вечерам, а кто и днем вместо занятий). Очередной семинар посвящен анализу сайтов тех контор, от которых прибыли командированные. В аудиторию входит тетка предпенсионного возраста:

— Уважаемые коллеги, я, признаюсь, не очень разбираюсь в этой теме, но мне поручено провести с вами данное занятие, и я как раз вчера вечером получила из Минска отчет по вашим сайтам, и на этот отчет я буду опираться в ходе нашей с вами беседы. Итак, анализировались сайты по следующим параметрам: среднесуточная посещаемость (ну, с этим все понятно), эргономичность (вот это для меня ново, но я думаю, в процессе мы разберемся), наличие карты сайта (честно говоря, затрудняюсь сказать, что здесь имеется в виду, будем смотреть по ходу дела), интегрированность с соцсетями, наличие пабликов в наиболее популярных сетях (надеюсь, хоть на каком-то сайте найдется паблик, и на его примере мы разберемся, что это такое)...

Огласив весь перечень, выводит на мультимедиапроектор скриншоты сайтов (интернет в аудитории отсутствует, поэтому заранее были заготовлены скриншоты) и высказывает соображения насчет каждого из них.

— ... А вот на этом сайте, посмотрите, всё понятно. В отличие от предыдущего, всё на виду, в шапке и боковой колонке, крупными буквами, выразительным цветом: вот ссылка на контакты, вот ссылка на новости, вот ссылка на объявления, в общем, посетитель не растеряется здесь и сразу найдет всё, что ищет. Вот это, я думаю, и есть карта сайта, и очень хорошая карта, именно к такой нужно стремиться...

Кто предпочел этому занятию возлияния, тот ничего не потерял: раздавишь пузырь-другой — подобные премудрости и сами откуда ни возьмись в голове зароятся, знай себе успевай изрекать, если бы только язык не заплетался.