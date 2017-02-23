Смартфон лучше платья, а мыльница круче смартфона

Надо было уезжать, а дочка не хотела оторваться от своих развлечений, и мы ее уговаривали-уговаривали, но все безуспешно.
— А там бабушка тебе подарок привезла, — привела жена очередной аргумент.
— Какой?
— Платье.
— Ай, фу, не надо мне платье, у меня их хватает. Лучше бы смартфон купила, или планшет, или телефон хотя бы.
Услышав такое, мы были шокированы, поскольку сами и смартфон, и планшет только пару раз в руках держали, из любопытства, когда кто-то из людей нашего круга покупал его или получал в подарок, а так пользуемся своими старыми звонилками и вполне довольны.
— А зачем тебе смартфон или планшет? — спрашиваем.
— В игры играть. В саду у Кати планшет есть, у Маши смартфон, а у Ксюши телефон, и все с играми.
Тут жена припомнила, что действительно видела у одногруппниц дочки что-то такое, только это были не настоящие смартфоны-планшеты-мобильники, а детские, по сути, просто игровые. Но все равно это тревожный звонок, боюсь, в ближайшем будущем, с переходом в школу, ребенок может оказаться втянутым в соперничество "У кого гаджет круче?".
На этот раз мы вышли из положения, выкопав из-под завалов на антресолях старую цифровую мыльницу, с которой дочка в саду заткнула всех за пояс и стала героем дня, устраивая фотосессии и снимая клипы.
А ведь осенью, скорее всего, придется-таки покупать средство связи и, соответственно, думать, как защитить ребенка от цифровой зависимости — психологически подготовить к тому, чтобы, во-первых, использовать это средство только по прямому назначению, а во-вторых, не завидовать тем, у кого оно более престижное. Надеюсь на действенность нашего личного примера (хотя не уверен, что личный пример двух родителей окажется достаточно сильным в противостоянии с личным примером двух десятков ровесников) и на приобщение к различным видам творческой деятельности и активного отдыха (посещение кружков, выезды на природу), чем мы уже теперь потихоньку занимаемся.
Комментарии
При чем тут цифровая зависимость? Это обычные понты и пискомеряние. Цифра тут не при чем.
Автор, поищите менее избитую тему.
Цифра тут очень даже при чем. Понты и зависимость в данном случае тесно взаимосвязаны. Приведу пример. Рассказывает директор сельской школы: "Захожу в спортзал - сидит мальчик, уткнувшись в телефон. У него спецгруппа, вместе со всеми заниматься не может. Говорю: побросал бы мяч, это же не противопоказано, а он отмахивается, ему досадно, что его отвлекают". А начиналось ведь все явно с понтов - с желания иметь мобильник, не особо то и нужный деревенскому школьнику, для которого от дома до школы и до фермы, где родители работают, рукой подать.
Аха. Тогда уже не цифра а электричество, которое в деревне ни к чему. А еще методика работы преподавательского состава.
Эта тема актуальна для меня на данном этапе моей жизни, и я написал об этом в своем личном блоге. Но вообще я скромничаю, отвечая вам таким образом, потому что на самом деле тема эта актуальна не только для меня. Тема избита, но проблема не изжита (взгляните, к примеру, на мой ответ Эдуарду), и лишнее напоминание о ней не помешает, а кому-нибудь, может, и на пользу пойдет (хотя на КВ, конечно, аудитория преимущественно продвинутая, и ее по таким вопросам просвещать нет надобности, но кто знает, где и как слово отзовется?).
Отклоняетесь от темы: речь шла о том, что погоня за новыми гаджетами и цифровая зависимость взаимосвязаны, а вы затрагиваете уровень жизни на селе и вопросы профессионализма педагогов. Это тоже имеет отношение к делу, но все же уводит дискуссию в другом направлении.
О как. А я-то, рангутан эдакий, диву даюсь: "Как так -- столько о вреде алкоголя писано-переписано, ан нет -- пьют-с". Думаю, или мало пишут, или мало читают, или чем больше пишут, тем меньше читают.
Вы случайно не в школе преподаёте?
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