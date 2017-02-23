Смартфон лучше платья, а мыльница круче смартфона

Надо было уезжать, а дочка не хотела оторваться от своих развлечений, и мы ее уговаривали-уговаривали, но все безуспешно.

— А там бабушка тебе подарок привезла, — привела жена очередной аргумент.

— Какой?

— Платье.

— Ай, фу, не надо мне платье, у меня их хватает. Лучше бы смартфон купила, или планшет, или телефон хотя бы.

Услышав такое, мы были шокированы, поскольку сами и смартфон, и планшет только пару раз в руках держали, из любопытства, когда кто-то из людей нашего круга покупал его или получал в подарок, а так пользуемся своими старыми звонилками и вполне довольны.

— А зачем тебе смартфон или планшет? — спрашиваем.

— В игры играть. В саду у Кати планшет есть, у Маши смартфон, а у Ксюши телефон, и все с играми.

Тут жена припомнила, что действительно видела у одногруппниц дочки что-то такое, только это были не настоящие смартфоны-планшеты-мобильники, а детские, по сути, просто игровые. Но все равно это тревожный звонок, боюсь, в ближайшем будущем, с переходом в школу, ребенок может оказаться втянутым в соперничество "У кого гаджет круче?".

На этот раз мы вышли из положения, выкопав из-под завалов на антресолях старую цифровую мыльницу, с которой дочка в саду заткнула всех за пояс и стала героем дня, устраивая фотосессии и снимая клипы.

А ведь осенью, скорее всего, придется-таки покупать средство связи и, соответственно, думать, как защитить ребенка от цифровой зависимости — психологически подготовить к тому, чтобы, во-первых, использовать это средство только по прямому назначению, а во-вторых, не завидовать тем, у кого оно более престижное. Надеюсь на действенность нашего личного примера (хотя не уверен, что личный пример двух родителей окажется достаточно сильным в противостоянии с личным примером двух десятков ровесников) и на приобщение к различным видам творческой деятельности и активного отдыха (посещение кружков, выезды на природу), чем мы уже теперь потихоньку занимаемся.