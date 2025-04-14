Как начинающим специалистам попасть в Т-Банк и развивать продукты для миллионов клиентов

Рассказываем о стажировках в Т-Банке — возможности попасть в компанию без опыта работы и стать частью команды.

Что такое Т-Старт

Т-Старт — программа стажировок Т-Банка. С ней можно выбрать направление по душе, пройти отбор и начать карьеру в компании. Стажировку получится совмещать с учебой: вы сами выбираете удобное количество часов и формат работы, а если нужно уйти на сессию или экзамен, команда пойдет навстречу.

Стажеры в Т-Банке с первого дня становятся частью Т-Команды: мы официально оформляем, платим зарплату, выдаем технику и погружаем в реальные бизнес-задачи.

Каждого начинающего специалиста ждет плавное погружение в работу. Мы не оставляем наедине с задачами: ментор проводит онбординг и помогает с адаптацией, а команда всегда рядом, чтобы ответить на вопросы. В конце стажировки делимся обратной связью и рассказываем, куда расти. Лучших стажеров приглашаем на собеседование.

Истории стажеров

Мы спросили участников Т-Старта, а теперь уже наших коллег, о стажировке и работе в компании: почему они выбрали Т-Банк для стажировки, как попали в команду, какие проекты развивают сейчас и почему им нравится работа в компании.

Николай Урусов, бэкенд-разработчик в команде аутентификации T-ID

Коля, привет! Расскажи немного о себе.

Я живу в Минске. Учусь на последнем курсе в БГУ по направлению компьютерной безопасности. Я с самого начала хотел поступать на программиста, но не мог определиться с направлением. Изучив все возможные, выбрал сферу безопасности: она сейчас популярна и я прошел на нее по баллам в университете.

Как ты узнал о стажировке в Т-Банке?

В 2023 году мне рассказал друг, что у Т-Банка есть стажировки. Сначала я не поверил: думал, что Т-Банк — российская компания и на стажировку не могут попасть из Беларуси. Я погуглил, нашел, что у Т-Банка даже есть свой офис в Минске, и подал заявку. Мне хотелось работать там, где разрабатываются современные решения, применяются новые технологии.

Как проходил отбор на стажировку?

Отбор состоял из трех этапов. В первом нужно было сдать экзамен — алгоритмический контест. Во втором — заполнить портфолио, а в третьем, если успешно справился с первыми двумя, предстояло пройти финальное интервью.

Лучше всего я запомнил первый этап. Мне нужно было хорошо к нему подготовиться, потому что я немного хромал в части решения алгоритмических задач. Этап с портфолио для меня не был сложным: я уже стажировался в других компаниях, поэтому знал, что написать о себе, своих интересах и навыках.

Самое приятное — получить приглашение на финальное интервью. Было волнительно: я первый раз собеседовался в большую компанию, но все прошло хорошо. Ментор и руководитель рассказали о проекте, а после была техчасть. Если я чего-то не знал или делал неправильно, мне объясняли, почему лучше решить это по-другому. Сразу была обратная связь от всех участников встречи, мне это понравилось.

Спустя неделю мне сделали оффер. Я очень обрадовался, но понимал, что стажировку нужно будет совмещать с учебой. Тогда я был на третьем курсе, самом сложном по загрузке, поэтому выбрал стажировку на шесть часов в день и, соответственно, на полгода по длительности. Принял оффер и спустя неделю приступил к работе.

Расскажи о стажировке. Как она прошла?

У меня был очень позитивный ментор, который всегда давал обратную связь и помогал. Первые два месяца я был сильно к нему привязан: возникало много вопросов, по которым у меня не хватало компетенции, плюс это был большой проект.

После двух месяцев я уже стал выполнять некоторые задачи сам, но все еще обговаривал с ментором конечные результаты. Ментор сильно помогает расти: вначале можно задать тысячу вопросов и получить тысячу ответов — не на уровне чата GPT или Гугла, а развернутые, с примерами.

С ментором у нас были еженедельные встречи. Но если нужно было что-то спросить или уточнить, в любой момент можно было сказать «давай созвонимся»: по вопросам о задаче или процессам в команде. Ментор — не только другой разработчик для разработчика, но и человек для человека.

Насколько ты вырос за время стажировки?

Вырос я очень сильно, в том числе потому, что работал в большом проекте. В развитии важную роль играет команда: у нас не было детского и взрослого бассейна, поэтому была возможность учиться у опытных коллег и перенимать их опыт.

Еще на рост влияет ментор, который регулярно приходит с обратной связью: что идет хорошо, а где видны слабые стороны. Например, он замечает, что ты быстро выполняешь задачи, но при этом не погружаешься в контекст, — это может повлиять на качество и результат. Ментор подсветит проблему и расскажет, как можно ее проработать.

Как тебе удавалось совмещать стажировку и учебу?

Моя команда лояльно относилась к тому, что я совмещал стажировку с учебой. Я сообщал ментору, в какие периоды буду на учебе, всегда была возможность отработать вечером или утром.

Что происходит, когда стажировка подходит к концу?

В конце стажировки я заполнял ревью: рассказывал о задачах, над которыми работал, оценивал себя и описывал, почему считаю эти задачи важными. Заполненное ревью можно обсудить с ментором — он посоветует, чем еще его можно дополнить.

Если хорошо проходишь ревью, назначают собеседование на получение оффера. Оно более техническое: на нем проверяют, насколько изменился твой уровень знаний. Вырасти за время стажировки несложно: по сравнению с собой вчерашним разница может казаться небольшой, но если взглянуть на себя полгода назад, это уже серьезный скачок.

Кем ты сейчас работаешь?

По результатам ревью и собеседования меня пригласили в штат бэкенд-разработчиком в команду «единого входа» — SSO Team, где я до этого проходил стажировку.

Наша команда отвечает за вход клиентов в веб-версии и мобильные приложения Т-Банка, приложения партнеров. Мы — система Mission Critical: каждый пользователь, который использует одно из приложений Т-Банка, проходит через нас.

Задача команды — сделать пользовательский опыт, который связан с авторизацией, максимально комфортным, не теряя при этом в безопасности. Еще мы решаем задачу узнавания пользователей — это активно используется в маркетинге. Кроме бизнесовых задач мы уделяем много времени надежности и производительности.

На корпоративе команды T-ID в Москве

Что тебя заряжает в работе?

Мне всегда нравилась бэкенд-разработка, особенно в моей команде. У нас большая система, а работа с большими и распределенными системами — челлендж для меня. Архитектура в системе зависит от многих бизнес-требований, под которые нужно подстраиваться, и это интересно.

Расскажи о команде: например, есть ли у вас традиции?

Мы добавили новую фишку на ретро: перед обсуждением рабочего процесса выделяем время, чтобы поговорить на неформальные темы. Недавно советовали друг другу фильмы и делились мнением о лучшем кино за прошлый год. В конце встречи у каждого был целый список фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

Я стараюсь участвовать во всех мероприятиях, которые проводит компания, — активностях, корпоративах, митапах. Например, летом помогал организовывать Сезон кода.

На фестивале «Сезон кода»

Юлия Киселькова, системный аналитик в группе платежной платформы

Юля, расскажи о себе.

Я живу в Минске. Два года назад окончила университет, в марте 2024 года пришла на стажировку в Т-Банк и осталась здесь работать.

Я училась на мехмате, по диплому я математик. Сейчас работаю системным аналитиком и стажировалась тоже по этой профессии. Изначально были и другие варианты: продуктовый аналитик и бизнес-аналитик. Но я остановилась на системном: хотелось что-то связанное с технической частью, а системная аналитика — стык бизнес-аналитики и разработки. Для меня это самое интересное.

Как ты узнала о стажировке в Т-Банке?

Я искала работу на разных сайтах, смотрела стажировки. Мне попался Т-Банк, и вначале я подумала: это где-то там, в Москве. Зашла ради любопытства, и, оказывается, был набор стажеров из Беларуси. Я приятно удивилась, сразу пошла смотреть направления и отправлять заявку.

Ты готовилась к отбору?

Да. Нужно было заполнить портфолио, сдать экзамены по SQL и математике, решить кейс для системных аналитиков. Портфолио у меня уже было, а к экзамену по SQL я готовилась: тренировалась делать запросы, вспоминала, что изучала в университете. Самым сложным был кейс по системной аналитике: я не решала задачи по архитектуре и проектированию API, поэтому много изучала — читала статьи, смотрела видеоуроки.

Спустя месяц после экзаменов меня пригласили на собеседование. Я не строила ожиданий и была готова к тому, что не пройду отбор, поэтому очень обрадовалась приглашению.

Перед первым собеседованием я волновалась, но зря — было очень комфортно. Меня спросили об опыте, какой университет я окончила, какие у меня ожидания от стажировки. Мне рассказали о команде, стеке технологий и о том, как в целом проходит процесс стажировки. Второе собеседование было полностью техническое: меня ждали вопросы по базам данных, API, архитектуре баз данных, связях между таблицами.

Как проходила стажировка?

Я работала четыре часа в день, по длительности — полгода. У меня была хорошая команда, меня тепло приняли. Мне нравилось ходить на дейлики и общие встречи, потому что коллеги располагали к себе.

Мне повезло с ментором, потому что он не просто хороший специалист, который разбирается в системной аналитике, но еще и интересный человек. Он всему обучал, рассказывал о проекте и успокаивал, если что-то где-то не получалось. В начале стажировки у нас были встречи каждый день, которые постепенно сократились до еженедельных. Это было как мини-ретро — мы обсуждали рабочие задачи и саму стажировку, я делилась впечатлениями и задавала вопросы.

Мои задачи были сфокусированы на базах данных и описании технической документации по работе наших сервисов. Например, у меня была задача на чистку дублей: нужно было почистить записи и сделать их уникальными.

В конце стажировки было ревью и собеседование. Я успешно с ними справилась и стала частью команды — теперь на позиции джуна.

Чем ты занимаешься сейчас?

Я ставлю технические задания на разработку. Обычно это происходит так: к нам приходит бизнес-аналитик с задачей — есть фича, которая принесет прибыль, поэтому ее нужно интегрировать к нам в проект. Между бизнесом и разработкой должен быть посредник, который сможет понять, как интегрировать фичу и не заденет ли она другие команды, составить план по интеграции. Поэтому я уже больше читаю код и ставлю разработчикам техническое задание.

Еще составляю со своим тимлидом план, как перейти с уровня джуна на джуниор+. Смотрю матрицу компетенций, заполняю ее и буду готовить заявку на Т-Рост, чтобы повышать свой грейд.

На Family Ice Day

Ты ходишь в офис?

Да. У меня гибридный график, и я часто бываю в минском офисе: у нас залитое солнцем рабочее пространство, приятная атмосфера, часто бывают активности. Раньше я думала, что веселее, чем в университете, уже не будет и что работа — это просто работа. В Т-Банке по-другому: у нас бывают зимние и летние корпоративы, командировки, Сезоны кода, катки, коллеги организовывают походы на байдарках.

На фестивале «Сезон кода»

Есть ли у вас традиции в команде?

Как только я пришла на стажировку, у коллег началась череда дней рождений. Я люблю праздники, поэтому решила сделать коллеге открытку «C днем рождения» и показать на дейлике. Это прижилось, и сейчас я делаю коллегам такие поздравления.

Если тоже хотите попробовать себя в роли стажера Т-Банка, заходите на сайт Т-Старта. Выбирайте направление, которое вам ближе, и оставляйте заявку. Заполнить форму можно, даже если набор еще не открыт — когда он начнется, мы пришлем письмо с датами экзаменов.

