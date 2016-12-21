Золотой Байт-2017

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Дата проведения: 

31.01.2017

Место проведения: 

Бесплатно

Уже началась регистрация на участие в Международном ИТ Чемпионате «Золотой Байт 2017». Это ИТ-событие для талантливой молодежи с призовым фондом 20 000 долларов.

 

Что такое «Золотой байт»?

Во время чемпионата участники презентуют  свои проекты перед ведущими компаниями в сфере ИT и  делятся своими инновациями. Также «Золотой Байт» – это возможность получить предложения о работе от ведущих ИТ-компаний и обменяться опытом  с представителями других стран. 

Чемпионат проходит уже в 9-й раз и ежегодно в нем принимает участие более 10 000 человек из Украины, Беларуси, Казахстана, Румынии, Словакии, Болгарии, Грузии и Молдовы, а в истории Золотого Байта большое количество успешно воплощенных стартапов.

В 2017 году  участникам  предложена тема Invent Create Change (Изобретай Твори Меняй)  и следующие номинации:

  • Startup Challenge (конкурс программных проектов).
  • Networking Technologies (номинация для системных администраторов).
  • Mobile Development (конкурс мобильных приложений).
  • Internet of things (конкурс инновационных проектов).
  • Game Design (конкурс по созданию игр).
  • Character Design (конкурс по созданию игровых персонажей).
  • Web Design (конкурс web-проектов).
  • Short Movie (конкурс короткометражных фильмов).
  • NoSQL Expert (конкурс приложений для работы с базами данных).
  • Junior Competition (конкурс для детей 10-14 лет).

Регистрация по ссылке: http://www.goldenbyte.org/ru

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