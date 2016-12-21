Уже началась регистрация на участие в Международном ИТ Чемпионате «Золотой Байт 2017». Это ИТ-событие для талантливой молодежи с призовым фондом 20 000 долларов.

Что такое «Золотой байт»?

Во время чемпионата участники презентуют свои проекты перед ведущими компаниями в сфере ИT и делятся своими инновациями. Также «Золотой Байт» – это возможность получить предложения о работе от ведущих ИТ-компаний и обменяться опытом с представителями других стран.

Чемпионат проходит уже в 9-й раз и ежегодно в нем принимает участие более 10 000 человек из Украины, Беларуси, Казахстана, Румынии, Словакии, Болгарии, Грузии и Молдовы, а в истории Золотого Байта большое количество успешно воплощенных стартапов.

В 2017 году участникам предложена тема Invent Create Change (Изобретай Твори Меняй) и следующие номинации:

Startup Challenge (конкурс программных проектов).

Networking Technologies (номинация для системных администраторов).

Mobile Development (конкурс мобильных приложений).

Internet of things (конкурс инновационных проектов).

Game Design (конкурс по созданию игр).

Character Design (конкурс по созданию игровых персонажей).

Web Design (конкурс web-проектов).

Short Movie (конкурс короткометражных фильмов).

NoSQL Expert (конкурс приложений для работы с базами данных).

Junior Competition (конкурс для детей 10-14 лет).

Регистрация по ссылке: http://www.goldenbyte.org/ru