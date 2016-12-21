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Уже началась регистрация на участие в Международном ИТ Чемпионате «Золотой Байт 2017». Это ИТ-событие для талантливой молодежи с призовым фондом 20 000 долларов.
Что такое «Золотой байт»?
Во время чемпионата участники презентуют свои проекты перед ведущими компаниями в сфере ИT и делятся своими инновациями. Также «Золотой Байт» – это возможность получить предложения о работе от ведущих ИТ-компаний и обменяться опытом с представителями других стран.
Чемпионат проходит уже в 9-й раз и ежегодно в нем принимает участие более 10 000 человек из Украины, Беларуси, Казахстана, Румынии, Словакии, Болгарии, Грузии и Молдовы, а в истории Золотого Байта большое количество успешно воплощенных стартапов.
В 2017 году участникам предложена тема Invent Create Change (Изобретай Твори Меняй) и следующие номинации:
- Startup Challenge (конкурс программных проектов).
- Networking Technologies (номинация для системных администраторов).
- Mobile Development (конкурс мобильных приложений).
- Internet of things (конкурс инновационных проектов).
- Game Design (конкурс по созданию игр).
- Character Design (конкурс по созданию игровых персонажей).
- Web Design (конкурс web-проектов).
- Short Movie (конкурс короткометражных фильмов).
- NoSQL Expert (конкурс приложений для работы с базами данных).
- Junior Competition (конкурс для детей 10-14 лет).
Регистрация по ссылке: http://www.goldenbyte.org/ru
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