Minsk Mobile Meetup

4 января в 19-00 в Минске состоится митап по маркетингу мобильных приложений. Митап организован при поддержке Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub. Вход свободный.

Основная цель митапа - собрать специалистов по продвижению, обсудить конкретные кейсы и просто пообщаться. Детальная программа митапа находится в процессе разработки. Все желающие выступить с кейсом и поделиться опытом могут писать Matt Krivoshein.

Дата 04.01.2017 в 19:00 - 22:00

Минск, ул. Фабрициуса, 4, Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub