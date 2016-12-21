Minsk Mobile Meetup

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Дата проведения:
04.01.2017
Место проведения:
Бесплатно
4 января в 19-00 в Минске состоится митап по маркетингу мобильных приложений. Митап организован при поддержке Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub. Вход свободный.
Основная цель митапа - собрать специалистов по продвижению, обсудить конкретные кейсы и просто пообщаться. Детальная программа митапа находится в процессе разработки. Все желающие выступить с кейсом и поделиться опытом могут писать Matt Krivoshein.
04.01.2017 в 19:00 - 22:00
Минск, ул. Фабрициуса, 4, Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub
Matt Krivoshein
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