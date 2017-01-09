Тренинг-практикум “Scrum Injection”

Дата проведения:
Место проведения:
О Scrum и Agile говорят давно, но попробовать их в практическом русле решались немногие. Проблема состоит в том, что теория часто расходится с практикой. Хуже, если пробелы в теории заменяют удобной местной традицией, а отсутствие практики компенсируют собственными изобретениями, сделанными “на-коленке”.
“Scrum Injection” - 8-ми часовой тренинг-практику
Для кого эта встреча?
Для руководителей, менеджеров, лидов, бизнес-аналитико
План мероприятия
-
Введение
-
Agile: Принципы и Ценности. Почему это касается каждого?
-
Эмпирический процесс и Гибкие методологии. Как применять?
-
Скрам Фреймворк. Обновления в Скраме: Роли и Артефакты.
-
Выполнение Скрам.Зачем столько церемоний и как это работает в системе?
-
Требования и Пользовательские Истории
-
Оценка в Скрам: часы или сторипоинты
-
Видение Продукта: четко и конкретно – опыт Google
-
Планирование в Скрам. Пять из Семи уровней.
-
Общие практики: опыт аутсорсинга/прод
укта в распределенных командах.
-
Бонусная тема: инструменты Менеджмент 3.0
-
Заключение
Почему данный практикум - это отличная инвестиция?
-
Вы узнаете, как следует применять принципы и ценности Аджайл в рамках вашей организации
-
Разберетесь с обновлениями единственного документа, регламентирующег
о Скрам.
-
Поймете, как работает команда по Скраму и в чем сила разделения на Роли.
-
Научитесь эффективно и быстро оценивать предстоящую работу. И это намного лучше Planning Poker-a
-
Бонусная тема поможет поднять эффективность и взаимовыручку в коллективе.
-
Цветная рабочая тетрадь поможет сохранить знания и возвращаться к материалам при необходимости.
Спикер: Богдан Мисюра, CEO «BrainRain», Co-Founder “Scrummaster.com
Ученик Jeff McKenna
16 + лет опыта в разработке программного обеспечения;
5 + лет коучинга и тренингов;
Более 2000 обученных студентов;
Более 30 компаний в которых проводил Agile/Scrum коучинг;
Ведущий тренер, организатор Agile событий;
Сертификаты: Professional Scrum Master I (PSM I), Certified Scrum Professional (CSP),Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Owner (CSPO), Licensed Management 3.0 trainer
Стоимость: 245 BYN (до 17/01/2017)
Купить билет: https://2event.com/ru/events/787231
Добавить комментарий