Тренинг-практикум “Scrum Injection”

О Scrum и Agile говорят давно, но попробовать их в практическом русле решались немногие. Проблема состоит в том, что теория часто расходится с практикой. Хуже, если пробелы в теории заменяют удобной местной традицией, а отсутствие практики компенсируют собственными изобретениями, сделанными “на-коленке”.

“Scrum Injection” - 8-ми часовой тренинг-практику м, ядро которого разработано совместно с тренером первой в мире Скрам-Команды - Джеффом МакКенной. Вместе мы освоим основы Аджайла и Скрам, щедро приправив легкодоступную теорию реальными примерами из опыта, а также закрепим знания активными упражнениями. Результатом дня будет инъекция знаний, применять которые можно будет уже завтра, плюс, усвоенная философия, которая станет проводником в мире гибкого менеджмента и командной работы.

Для кого эта встреча?

Для руководителей, менеджеров, лидов, бизнес-аналитико в, скрам-мастеров и всех айти-специалисто в, которые хотят поднять эффективность и познакомиться с настоящими Скрамом и Аджайлом. Неважно, новичок вы или уже опытный практик, с ивента вы не уйдете без новых идей и собственных гениальных мыслей. Те, кто никогда не пробовал Скрам и Аджайл, разберутся, что же это такое и как простое следование их принципам и ценностям может помогать в работе. Если же вы уже работали в этом направлении, вам гарантированно помогут структурировать ваши знания, покажут несколько новых инструментов и ответят на многие вопросы. А вопросы точно есть.

План мероприятия

Введение

Agile: Принципы и Ценности. Почему это касается каждого?

Эмпирический процесс и Гибкие методологии. Как применять?

Скрам Фреймворк. Обновления в Скраме: Роли и Артефакты.

Выполнение Скрам.Зачем столько церемоний и как это работает в системе?

Требования и Пользовательские Истории

Оценка в Скрам: часы или сторипоинты

Видение Продукта: четко и конкретно – опыт Google

Планирование в Скрам. Пять из Семи уровней.

Общие практики: опыт аутсорсинга/прод укта в распределенных командах.

Бонусная тема: инструменты Менеджмент 3.0

Заключение

Почему данный практикум - это отличная инвестиция?

Вы узнаете, как следует применять принципы и ценности Аджайл в рамках вашей организации Разберетесь с обновлениями единственного документа, регламентирующег о Скрам. Поймете, как работает команда по Скраму и в чем сила разделения на Роли. Научитесь эффективно и быстро оценивать предстоящую работу. И это намного лучше Planning Poker-a Бонусная тема поможет поднять эффективность и взаимовыручку в коллективе. Цветная рабочая тетрадь поможет сохранить знания и возвращаться к материалам при необходимости.

Спикер: Богдан Мисюра, CEO «BrainRain», Co-Founder “Scrummaster.com .ua”

Ученик Jeff McKenna

16 + лет опыта в разработке программного обеспечения;

5 + лет коучинга и тренингов;

Более 2000 обученных студентов;

Более 30 компаний в которых проводил Agile/Scrum коучинг;

Ведущий тренер, организатор Agile событий;

Сертификаты: Professional Scrum Master I (PSM I), Certified Scrum Professional (CSP),Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Owner (CSPO), Licensed Management 3.0 trainer

Стоимость: 245 BYN (до 17/01/2017)

Купить билет: https://2event.com/ru/events/787231