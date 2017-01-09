Школа предпринимательства TeenGuru

В сентябре стартует большой годовой курс Школы предпринимательства Teen Guru.

НАУЧИТЕ СВОЕГО РЕБЁНКА БИЗНЕСУ!

Кто учит?

Бизнесмены-практики, маркетологи, инвесторы и бизнес-тренеры. 25 экспертов, которые каждый день решают вопросы реального бизнеса. Они представляют компании, продуктами которых мы пользуемся каждый день.

Наши менторы: Юрий Зиссер (TUT.BY), Александр Кнырович (Сармат, Bristle), Анастасия Хоменкова (Imaguru), Сергей Метто (Онега), Александр Самойлов (Abiatec), Ирина Дубовик (TUT.BY), Екатерина Вареникова (МТБанк), Кристина Витушко (БНБ-Банк), Юлия Дайнеко (Velcom), Сергей Филазопович (TDI Group), Виталий Денисенков (Студия Борового), Александр Скрабовский (Social Weekend)

Чему учат?

Генерировать идеи, строить бизнес модель, изучать рынок и конкурентов. Планировать маркетинг, считать финансы, находить людей в команду, продавать и вести переговоры. А ещё тренеры делятся «фишками» продвижения, партнёрства и бухгалтерии.

Как учат?

Интересно и живо. По вечерам, 2 раза в неделю. По итогам каждого месяца – финальное занятие. Итого 9 занятий за месяц, 63 занятия за год. Мастер-классы, лекции, экскурсии, практика. Мы задаём нескучные домашние задания, от которых глаза «горят», а голова «варит».

Почему это важно?

Мир никогда не менялся так быстро. Новинки устаревают за недели, а в потоках информации тонет мозг. Только цепкий и предприимчивый ум сможет выплыть из этих потоков на яхте. Своей яхте.

Мы учим учиться, видеть перспективу, считать деньги и расти.

Что в итоге?

Мы не даём аттестата, с которым примут в ВУЗ без экзаменов. Но даём кое-что более важное: ценные знания и навыки, бесценные связи, новый взгляд на мир.

Хотите подготовить своего ребёнка к настоящей жизни?

НАУЧИТЕ ЕГО БИЗНЕСУ!

P.S. Кстати, тангенс 135° = -1. Этому научат и в школе. Мы научим большему и лучшему. Обещаем.

ПРОГРАММА КУРСА

>>> Возраст: 12-17 лет

>>> Расписание занятий: вт, чт 17:30-19:30

>>> Стоимость (месяц обучения): 269 BYN

>>> Длительность программы: 14 февраля 2017 г. - 25 декабря 2017 г.

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