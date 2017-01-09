Лекция "Будущее биоинформатики: о чем могут рассказать гены?"

Что такое секвенирование ДНК и РНК? Какие научные и практические задачи можно решать с помощью секвенирования? Какие предсказания можно сделать с помощью генетического тестирования? Что такое генетический паспорт?

Об этом и многом другом вы узнаете на лекции 19 января в 18:30 (вход свободный с регистрацией).

И пусть следующий год будет не менее насыщен научными событиями и замечательными людьми!

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Участие: Бесплатное.

Место: г. Минск, ул. Купревича 1/5, Парк Высоких Технологий