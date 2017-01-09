United Dev Conf by IT Event — первый в Беларуси международный проект для разработчиков, который объединяет 3 успешные конференции: Highload Dev Conf, Frontend Dev Conf, Mobicode.

United Dev Conf 2017 это:

2 дня;

3 технических потока + 1 секретный;

40+ докладчиков со всего мира;

качественный контент;

50+ компаний;

возможность устроить обмен опытом между разработчиками разных направлений и команд.

Билеты скоро в продаже!

Время события: Апрель 6, 2017 - 10:00 до Пятница, Апрель 7, 2017 - 18:00