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Дата проведения:
с 06.04.2017 по 07.04.2017
Место проведения:
Платно
United Dev Conf by IT Event — первый в Беларуси международный проект для разработчиков, который объединяет 3 успешные конференции: Highload Dev Conf, Frontend Dev Conf, Mobicode.
United Dev Conf 2017 это:
- 2 дня;
- 3 технических потока + 1 секретный;
- 40+ докладчиков со всего мира;
- качественный контент;
- 50+ компаний;
- возможность устроить обмен опытом между разработчиками разных направлений и команд.
Билеты скоро в продаже!
Время события: Апрель 6, 2017 - 10:00 до Пятница, Апрель 7, 2017 - 18:00
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