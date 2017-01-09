United Dev Conf 2017

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Дата проведения: 

с 06.04.2017 по 07.04.2017

Место проведения: 

Платно

United Dev Conf by IT Event — первый в Беларуси международный проект для разработчиков, который объединяет 3 успешные конференции: Highload Dev Conf, Frontend Dev Conf, Mobicode.

United Dev Conf 2017 это:

  • 2 дня;
  • 3 технических потока + 1 секретный;
  • 40+ докладчиков со всего мира;
  • качественный контент;
  • 50+ компаний;
  • возможность устроить обмен опытом между разработчиками разных направлений и команд.

Билеты скоро в продаже! 

Время события:  Апрель 6, 2017 - 10:00 до Пятница, Апрель 7, 2017 - 18:00

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