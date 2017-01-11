Дата проведения:
Место проведения:
Посольство Литовской Республики в Республики Беларусь и международная юридическая фирма COBALT организуют семинар «Выход на рынок Литвы для действующего бизнеса и стартапов», в рамках которого будут рассмотрены нюансы открытия компании или филиала в Литве, основы налогового и корпоративного законодательства Литвы, необходимые налоговые, валютные и корпоративные требования белорусского законодательства при открытии бизнеса в Литве, стартап-визы, а также многие иные актуальные вопросы.
Выступления:
- Ольга Полозова, старший юрист COBALT (Минск), «О чем нужно помнить, открывая компанию за рубежом: валютные и налоговые аспекты белорусского законодательства»;
- Тимофей Савицкий, юрист COBALT (Минск), «Трансфер технологий и интеллектуальной собственности: что нужно знать белорусским компаниям?»;
- Barbora Guobytė, Invest Lithuania, «Стартап виза в Литовской Республике» (на английском языке);
- Nerijus Zaleckas, старший юрист COBALT (Вильнюс), «Корпоративное, миграционное и инвестиционное законодательство Литвы: ключевые моменты» (на русском языке);
- Elena Vėgėlytė, юрист COBALT (Вильнюс), «Основы налогового законодательства Литвы» (на английском языке).
На мероприятии ожидается присутствие представителей литовских венчурных фондов и стартап-акселераторов.
Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Регистрация возможна по ссылке, а также по телефону (+375-17) 336-00-93 (Виктория Масюк) или электронной почте minsk@cobalt.legal.
Посольство Литовской Республики в Республике Беларусь (ул. Захарова, 68)
19 января
14-00 –18-00
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