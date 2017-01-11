Посольство Литовской Республики в Республики Беларусь и международная юридическая фирма COBALT организуют семинар «Выход на рынок Литвы для действующего бизнеса и стартапов», в рамках которого будут рассмотрены нюансы открытия компании или филиала в Литве, основы налогового и корпоративного законодательства Литвы, необходимые налоговые, валютные и корпоративные требования белорусского законодательства при открытии бизнеса в Литве, стартап-визы, а также многие иные актуальные вопросы.

Выступления:

- Ольга Полозова, старший юрист COBALT (Минск), «О чем нужно помнить, открывая компанию за рубежом: валютные и налоговые аспекты белорусского законодательства»;

- Тимофей Савицкий, юрист COBALT (Минск), «Трансфер технологий и интеллектуальной собственности: что нужно знать белорусским компаниям?»;

- Barbora Guobytė, Invest Lithuania, «Стартап виза в Литовской Республике» (на английском языке);

- Nerijus Zaleckas, старший юрист COBALT (Вильнюс), «Корпоративное, миграционное и инвестиционное законодательство Литвы: ключевые моменты» (на русском языке);

- Elena Vėgėlytė, юрист COBALT (Вильнюс), «Основы налогового законодательства Литвы» (на английском языке).

На мероприятии ожидается присутствие представителей литовских венчурных фондов и стартап-акселераторов.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Регистрация возможна по ссылке, а также по телефону (+375-17) 336-00-93 (Виктория Масюк) или электронной почте minsk@cobalt.legal.

Посольство Литовской Республики в Республике Беларусь (ул. Захарова, 68)

19 января

14-00 –18-00