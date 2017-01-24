В Минске пройдет бесплатная конференция для создателей электронных устройств PARTY HARD! 2017

25 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится международная конференция PARTY HARD! 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, предварительно зарегистрировавшихся на сайте.

PARTY HARD! - международное профессиональное мероприятие для инженеров-электронщиков, системотехников, проектировщиков, а также любителей, конструирующих собственные электронные устройства и приборы. В перерывах между докладами посетители смогут познакомиться с белорусскими разработками и стартапами.

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Темы конференции:

Разработка электронных устройств;

Робототехника;

Бизнес в сфере hardware;

Интернет вещей и Big Data.

В этом году выступят спикеры: Эдуард Бабарико, директор по развитию краудфандинговой платформы Ulej.by с темой "Вывод нового продукта на массовый международный рынок"; Григорий Прокопович, заведующий лабораторией робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси, канд. техн. наук, доцент расскажет о "Проблемах адаптивного поведения интеллектуальных робототехнических аппаратов"; Максим Массальский, главный инженер компании "Мробот" подготовит доклад на тему "Соревнования CodeWheels: 99% кода, 1% техники" и многие другие.

В бизнес-секции выступит спикер партнера мероприятия Марина Головницкая, юрист практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen. Интеллектуальная собственность – это один из ключевых активов разработчика. Понимание инструментов защиты интеллектуальной собственности и грамотное их использование – это условие успешного ведения бизнеса.

Инженеры-программисты из компании Softeq Development Дмитрий Емельянов и Дмитрий Комельков расскажут о своих ноу-хау в области IoT на примере разработки умного ошейника для собак.

Также в рамках конференции будет проходить выставка проектов. В прошлом году приняли участие Plezir (клавиатура + мышь в одном устройстве), MyoTriton (прототип активного протеза кисти), MajorDoMo (технический прототип умного дома) и др.

Спешим сообщить, что организаторы проводят конкурс публикаций об электронике и робототехнике. Участникам необходимо зарегистрироваться на портале KV.by и размещать в течение всего хода конкурса публикации на тему электроники и робототехники в разделе «Статьи» или «Блоги». Итоги конкурса будут подведены на конференции Party Hard! 2017 – 25 февраля 2017 года.

Сайт конференции: Party-hard.by.

Организаторами конференции PARTY HARD! выступают Парк высоких технологий и IT-портал KV.by. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.

Юридический партнер конференции - Sorainen. Партнером мероприятия выступают: Softeq Development.

Информационные партнеры: Dev.by.