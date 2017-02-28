Belarus IGF 2017

16 мая 2017 года в Минске пройдёт второй белорусский форум Форум по управлению интернетом (IGF) – первая в Беларуси открытая площадка для диалога между представителями государственных органов, бизнеса, гражданского общества и академического сообщества.

Мероприятие обещает собрать большое число представителей бизнеса, государственных и общественных организаций.

IGF призван стать стал площадкой для принятия решений, способствующих развитию ИКТ-отрасли Беларуси. В формировании программы национального IGF 2017 задействованы представители госорганов, бизнеса, гражданского сообщества, академического сообщества и технические специалисты.

Программа находится в разработке, но известно, что в ходе Форума будут затронуты такие темы, как защита персональных данных, интернет-безопасность, E-Governance, создание инфраструктуры открытых данных, а также IoT (интернет вещей).