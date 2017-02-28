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Дата проведения:
08.04.2017
Место проведения:
Бесплатно
«IT HR meetup» - это неформальные встречи HR-ов из разных IT-компаний.
Это будет второй IT HR meetup в Минске. Если у Вас есть интересная тема и вы готовы выступить - предложить свой доклад. Продолжительность доклада должна быть не больше 30 минут. Встреча пройдет в офисе компании "EPAM".
Этот митап мы проводим в рамках подготовки к конференции HR API 1.0, которая состоится 19 - 20 мая в Санкт-Петербурге. Если Вы хотите выступить на конференции HR API 1.0, Вы можете подать свой доклад и после рассмотрения его программным комитетом, выступить с ним на одном из ближайших IT HR митапов.
Тайминг встречи:
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11.30 - 12.10
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Сбор участников / знакомство / общение / кофе
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12.10 - 14.00
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Часть 1-я
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14.00 - 14.45
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Кофе-пауза.
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14.45 - 16.45
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Часть 2-я
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16.45 - 16.45
|Подведение итогов.
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