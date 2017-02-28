IT HR meetup

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Дата проведения: 

08.04.2017

Место проведения: 

Бесплатно

«IT HR meetup» - это неформальные встречи HR-ов из разных IT-компаний. 

Это будет второй IT HR meetup в Минске. Если у Вас есть интересная тема и вы готовы выступить  - предложить свой доклад. Продолжительность доклада должна быть не больше 30 минут. Встреча пройдет в офисе компании "EPAM". 

Этот митап мы проводим в рамках подготовки к конференции HR API 1.0, которая состоится 19 - 20 мая в Санкт-Петербурге. Если Вы хотите выступить на конференции HR API 1.0, Вы можете подать свой доклад и после рассмотрения его программным комитетом, выступить с ним на одном из ближайших IT HR митапов.

Тайминг встречи:

11.30 - 12.10

Сбор участников / знакомство / общение / кофе

12.10 - 14.00

Часть 1-я

14.00 - 14.45

Кофе-пауза.

14.45 - 16.45 

Часть 2-я

16.45 - 16.45

 Подведение итогов.

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