24-25 апреля 2017 года состоится Synergy Insight Forum — ежегодное бизнес-событие для тех, кто осознает необходимость систематических изменений. Изменений в мышлении, в бизнесе, в жизни. Поиска новых подходов и новых ниш. На Synergy Insight Forum вас ждет уникальный экспертный контент, который сподвигнет вас к этим изменениям.

На сцене форума — лучшие спикеры Школы Бизнеса «Синергия»:

Радислав Гандапас — признанный эксперт по лидерству, лайф-менеджменту и ораторскому искусству. Самый титулованный бизнес-тренер в России.

Игорь Манн — соучредитель издательства деловой литературы «Манн, Иванов и Фербер». Эксперт в сфере маркетинга, автор бизнес-бестселлеров и авторских курсов.

Ицхак Пинтосевич — эксперт по системному развитию личности. Автор уникальных тренинговых программ, которые посетили более 64 000 человек из 27 стран мира.

Александр Фридман — эксперт по регулярному менеджменту и профессиональной эксплуатации персонала и многие другие.



В этом году мы усовершенствовали формат выступлений — у экспертов будет всего 30 минут, чтобы донести до аудитории одну ключевую мысль. Они дадут вам пищу для размышлений на самые актуальные темы, чтобы вы смогли получить свой личный инсайт для бизнеса и жизни.

Инсайт — это озарение высочайшего уровня. Это ваши знания и опыт, помноженные на интуицию, то самое «эврика». Это гениальная простота, которая выводит ваш бизнес на новый уровень и благодаря которой создаются революционные продукты.

В атмосфере Synergy Insight Forum заложено чувство сопричастности к изменениям. Это место массовой генерации инсайтов — 6 000 участников будут вдохновляться контентом форума и искать ответы на свои вопросы.

Собираемся 24-25 апреля в Crocus City Hall. После форума идем на роскошный гала-ужин — отмечать зарождение новых инсайтов.

Подробнее: https://goo.gl/OJQvm3