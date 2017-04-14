Мастер-класс «Работа над ошибками при составлении резюме для новичков в IT»

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Дата проведения: 

29.04.2017

Место проведения: 

Платно

29 апреля в IT-академии BelHard пройдет тренинг эксперта в области подбора персонала Юрия Сорокина. В рамках мастер-класса «Работа над ошибками при составлении резюме для новичков в IT» будут разбираться самые частые и грубейшие ошибки, которые не позволяют соискателям пробиться в сферу информационных технологий.

Неточности в резюме есть у всех. В течение трех часов мы подробно разберем ситуации, из-за которых Ваше резюме сразу отправляется в корзину.

 

В рамках мастер-класса будут подниматься следующие вопросы:

  • Ошибки при составлении сопроводительного письма;
  • Ошибки в структуре резюме;
  • Ошибки в перечислении мест работы;
  • Ошибки при описании проектов;
  • Ошибки при указании профессиональных компетенций;
  • Ошибки при указании хобби и еще много ошибок..

С помощью мастер-класса Вы научитесь избегать распространенных ошибок в резюме и сможете грамотно преподнести себя работодателю, чтобы исполнить свою мечту и попасть на работу в IT-отрасль.

 

Пять причин, по которым Вам стоит посетить мастер-класс:

  1. Надоело получать постоянные отказы от работодателей?
  2. Не знаете, что писать в резюме?
  3. Работодателям не нравится текст Вашего резюме?
  4. На Ваши письма не отвечают?
  5. Не знаете, как себя преподнести?

Юрий Сорокин – спикер конференции IT Entrance 2017, руководитель школ по подготовке рекрутеров и директоров по персоналу для IT, RND, IoT, Digital отраслей, специалист в области разработки, внедрения и автоматизации hr&sales бизнес-процессов для компаний сегментов b2c, b2b, b2g, соучредитель облачной системы автоматизации процессов рекрутинга.

Приобрести билет на мастер-класс можно на сайте Bileti.by

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