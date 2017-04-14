Пятая республиканская выставка-форум «Центр безопасности 2017»

Дата проведения:
Место проведения:
Новейшие технологии, профессиональная аудитория, проблемно-ориентированные доклады являются основой пятой республиканской выставки-форума «Центр безопасности 2017».
Время проведения: 24-25 мая 2017 года.
Место проведения: Минск, ул. Козлова, 3, Дворец искусства.
Цель мероприятия – презентации инновационных решений и повышения профессиональной квалификации специалистов отрасли безопасности Республики Беларусь.
Выставка-форум «Центр безопасности 2017» – главное событие для профессионалов отрасли безопасности Беларуси. Деловая программа и экспозиция актуализированы под конкретные задачи отрасли безопасности.
В 2017 мероприятие проводится 5-ый раз, показывая стабильную динамику роста по количеству посетителей и участников выставки-форума. В 2016 году мероприятие посетило более 2000 специалистов отрасли.
Форматы мероприятия:
— выставка современных средств и систем обеспечения безопасности с презентацией проблемно-ориентированных решений;
— секционные доклады экспертов (проработанные и актуализированные на решение целевых задач отрасли);
— круглые столы с обсуждением актуальных вопросов отрасли безопасности (в т.ч. нормативно-правовое регулирование).
— новый подход – в рамках мероприятия организуется демо-зона IP CCTV, с возможностью протестировать работу клиентского ПО, камер, видеоаналитики.
Тематические разделы:
— технические средства и системы охраны;
— пожарная сигнализация и автоматика;
— системы оповещения и связи;
— системы охранного телевидения и наблюдения;
— системы контроля и управления доступом;
— антитеррористическое и досмотровое оборудование;
— комплексные системы безопасности;
— инженерно-технические средства защиты; банковская безопасность.
Организаторы мероприятия: компания «АэркомБел».
Поддержка: Департамент охраны МВД Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (НИИ ЧС), Национальный банк Республики Беларусь (УБЗИ).
Для участия в работе выставки-форума в статусе посетителя или участника необходимо пройти регистрацию.
Комментарии
Здорово. Вопросы информационной безопасности, тайны личной жизни не рассматриваются вообще. У вас с этим все прекрасно? Или не рассматриваются потому как некому этим заниматься?
Нет. Просто интересно. У нас когда-то была хорошая выставка "Безпека". Сам на ней неоднократно участвовал в роли докладчика, собирал интересные аудитории на доклады.
Сегодня это банально тусовка о подслушке-подглядке и средствах технических барьеров и заборов. И все!
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