Пятая республиканская выставка-форум «Центр безопасности 2017»

Новейшие технологии, профессиональная аудитория, проблемно-ориентированные доклады являются основой пятой республиканской выставки-форума «Центр безопасности 2017».

Время проведения: 24-25 мая 2017 года.

Место проведения: Минск, ул. Козлова, 3, Дворец искусства.

Цель мероприятия – презентации инновационных решений и повышения профессиональной квалификации специалистов отрасли безопасности Республики Беларусь.

Выставка-форум «Центр безопасности 2017» – главное событие для профессионалов отрасли безопасности Беларуси. Деловая программа и экспозиция актуализированы под конкретные задачи отрасли безопасности.

В 2017 мероприятие проводится 5-ый раз, показывая стабильную динамику роста по количеству посетителей и участников выставки-форума. В 2016 году мероприятие посетило более 2000 специалистов отрасли.

Форматы мероприятия:

— выставка современных средств и систем обеспечения безопасности с презентацией проблемно-ориентированных решений;

— секционные доклады экспертов (проработанные и актуализированные на решение целевых задач отрасли);

— круглые столы с обсуждением актуальных вопросов отрасли безопасности (в т.ч. нормативно-правовое регулирование).

— новый подход – в рамках мероприятия организуется демо-зона IP CCTV, с возможностью протестировать работу клиентского ПО, камер, видеоаналитики.

Тематические разделы:

— технические средства и системы охраны;

— пожарная сигнализация и автоматика;

— системы оповещения и связи;

— системы охранного телевидения и наблюдения;

— системы контроля и управления доступом;

— антитеррористическое и досмотровое оборудование;

— комплексные системы безопасности;

— инженерно-технические средства защиты; банковская безопасность.

Организаторы мероприятия: компания «АэркомБел».

Поддержка: Департамент охраны МВД Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (НИИ ЧС), Национальный банк Республики Беларусь (УБЗИ).

Для участия в работе выставки-форума в статусе посетителя или участника необходимо пройти регистрацию.