«Как строить бизнес в нашей стране». Мастер-класс от бизнес-школы EMAS

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Времена изменились. Активные продажи, реклама и прочие старые добрые приёмы больше не работают. Как развивать компанию и что делать дальше?
Вы уже убедились, что многочисленные пафосные пересказы зарубежных «рецептов» не дают ответа на вопрос: «Что делать лично Вам, живя и работая в нашей стране?..». Хотите узнать, как дальше развивать компанию здесь и сейчас?
17 мая в конференц-зале гостинцы «Беларусь» Андрей Коляда, Андрей Мирошниченко и Валерий Остринский расскажут, как строить бизнес здесь и сейчас.
Андрей Коляда
«Бренд или активные продажи? Как создать бренд, который увеличивает продажи и становится активом компании? Секретная технология, которая мало известна в Беларуси»
Валерий Остринский
«Как создавать и развивать бизнесы в Беларуси. Что делать, что не делать и как преуспеть?»
Андрей Мирошниченко
«Прекратите диверсии против собственного бизнеса, или Как конкурировать в мире падающего спроса».
Здесь вам не будут травить красивые байки о том, как абстрактные мальчики в лёгкую загребают миллиарды, попивая смузи, сидя в модных сиреневых носках. Нет. Никакого гламура – только честный хардкор!
Здесь расскажут, как наши парни строят реальный бизнес в тяжелых условиях Беларуси и России. Настоящий, не фейковый. В разных отраслях. Потому что профессионалы. И надеются только на себя.
Регистрируйся здесь: https://clck.ru/AwJ6j
Больше информации: http://www.emas-masterclass.info/
Ждём Вас 17 мая в 15:00. Конференц-зал «Галерея» гостиницы «Беларусь»
г. Минск,ул. Сторожовская, 15
Предварительная регистрация обязательна.
Стоимость участия ‒ 75 рублей.
Ранняя регистрация до 29 апреля ‒ 50 рублей
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