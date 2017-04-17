Belarus Ruby User Group Meetup

Приглашаем на весеннюю встречу Belarus Ruby User Group, которая традиционно состоится при поддержке компании Altoros.

Если ты такой же фанат Ruby, как и мы, ждем тебя 13 мая в уютном IMAGURU, где мы обсудим самые жаркие и актуальные вопросы из мира Ruby.

Встреча бесплатная, но для участия обязательна предварительная регистрация.

Что вас ждет на этот раз ↓

Владимир Дементьев, Backend Developer, Evil Martians, г. Санкт-Петербург

Доклад: В попытках сделать Action Cable лучше

Шаматов Иван, Web Developer, ActiveSupport, г. Санкт-Петербург

Доклад: Webpack + Yarn + Rails = webpacker

Михаил Бортник, Ruby Developer, Amoniac OU, г. Киев

Доклад: 32 килобайта для Ruby

Обращаем ваше внимание, что программа будет дополняться.