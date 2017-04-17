Belarus Ruby User Group Meetup

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Дата проведения:
13.05.2017
Место проведения:
Бесплатно
Приглашаем на весеннюю встречу Belarus Ruby User Group, которая традиционно состоится при поддержке компании Altoros.
Если ты такой же фанат Ruby, как и мы, ждем тебя 13 мая в уютном IMAGURU, где мы обсудим самые жаркие и актуальные вопросы из мира Ruby.
Встреча бесплатная, но для участия обязательна предварительная регистрация.
Что вас ждет на этот раз ↓
Владимир Дементьев, Backend Developer, Evil Martians, г. Санкт-Петербург
Доклад: В попытках сделать Action Cable лучше
Шаматов Иван, Web Developer, ActiveSupport, г. Санкт-Петербург
Доклад: Webpack + Yarn + Rails = webpacker
Михаил Бортник, Ruby Developer, Amoniac OU, г. Киев
Доклад: 32 килобайта для Ruby
Обращаем ваше внимание, что программа будет дополняться.
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