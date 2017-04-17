C++ CoreHard Spring 2017

13 мая C++ сообщество CoreHard.by проведет очередную большую конференцию выходного дня, посвященную языку С++ и сопутствующим «хардкорным» технологиям. Спикеры из ведущих IT-компаний Беларуси, России а также спикеры из Израиля и Швеции соберутся вместе, чтобы рассказать о своем опыте в разработке и тестировании. Мы собрали лучшие доклады на самые различные темы: стратегии распараллеливания вычислений, непрерывная интеграция для С++, новое в С++ 17, асинхронность и сопрограммы, грамотное использование стандартной библиотеки C++, эффективное использование баз данных и многое другое.

Полную сетку докладов и билеты ищите на официальном сайте конференции.

Приглашенные спикеры: