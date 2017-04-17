C++ CoreHard Spring 2017

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Дата проведения:
13.05.2017
Место проведения:
Платно
13 мая C++ сообщество CoreHard.by проведет очередную большую конференцию выходного дня, посвященную языку С++ и сопутствующим «хардкорным» технологиям. Спикеры из ведущих IT-компаний Беларуси, России а также спикеры из Израиля и Швеции соберутся вместе, чтобы рассказать о своем опыте в разработке и тестировании. Мы собрали лучшие доклады на самые различные темы: стратегии распараллеливания вычислений, непрерывная интеграция для С++, новое в С++ 17, асинхронность и сопрограммы, грамотное использование стандартной библиотеки C++, эффективное использование баз данных и многое другое.
Полную сетку докладов и билеты ищите на официальном сайте конференции.
Приглашенные спикеры:
- Dori Exterman (Израиль) – CTO в компании IncrediBuild, докладчик и специалист международного уровня. Доклад будет посвящен выбору подходящей стратегии распараллеливания вычислений.
- Антон Полухин (Москва) – старший разработчик сервиса Яндекс.Видео, активный разработчик C++ библиотек Boost, автор книги «Boost C++ Application Development Cookbook» и представитель в международном комитете по стандартизации С++ от России (рабочая группа РГ 21 РФ). Антон расскажет о том, как эффективно использовать стандартную библиотеку С++ и сделать недельную работу за час.
- Victor Sehr (Швеция) – разработчик с большим стажем в доменах медицинского и аудио ПО, доклад будет посвящен техникам, которые помогут поддерживать код большого проекта в управляемом состоянии.
- Павел Филонов (Москва) – senior data scientist в компании Kaspersky Lab, специалист по применению машинного обучения в области защиты информации. Павел поделится опытом непрерывной интеграции применительно к С++.
- Григорий Демченко (Москва) – разработчик в Яндекс, занимается разработкой платформы YT, предназначенной для хранения и обработки пользовательских данных. Автор кроссплатформенной асинхронной библиотеки synca, основанной на использовании сопрограмм. Григорий прочитает доклад об асинхронности и сопрограммах.
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