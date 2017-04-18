"Код информационной безопасности" в Минске

В этом году конференция «Код информационной безопасности» снова пройдет в Минске, уже 20 апреля ведущие белорусские специалисты соберутся вместе, чтобы обсудить самые актуальные проблемы и тренды сферы ИБ. Место проведения - Отель «Пекин» (ул. Красноармейская, 36). Начало в 10:00.

В числе ключевых спикеров минской конференции заявлены Александр Дорофеев, директор по развитию НПО «Эшелон», Александр Астахов, генеральный директор GlobalTrust, Павел Ваховский, начальник отдела ИБ ГК «Алютех» и Алексей Евменков, директор ИБ, ISSoft.

Уже известно, что представители таких компаний как Trend Micro, Доктор Веб и Газинформсервис выступят в качестве докладчиков и представят свои новейшие решения и продукты в сфере ИБ. В качестве специально приглашенного эксперта конференции в Минске выступит Владимир Анищенко, председатель комитета по ИБ, Ассоциация «ИНФОПАРК», заместитель генерального директора по науке и инновациям компании, «СОФТКЛУБ».

В этом году программа «Код ИБ» была кардинально изменена и теперь состоит из трех секций «Технологии», «Управление» и «Горячая десятка Кода ИБ». В ходе всего дня мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы как для технических специалистов, так и для руководителей по ИБ и бизнес-пользователей: нюансы программных и аппаратных решений, представленных на рынке, управление в ИБ, обоснование затрат, обучение персонала.

Подробная программа конференции - http://codeib.ru/minsk/program/

С условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия - http://codeib.ru/minsk/.

Количество мест ограничено, успевайте предварительно зарегистрироваться.