Mailing Day – одна из крупнейших в России отраслевых конференций, посвященная Email-маркетингу и эффективности почтовых рассылок. В столице Беларуси конференция Mailing Day пройдет уже во второй раз, 17 мая 2017 года. Конференция состоится в пространстве EventSpace (ул. Октябрьская, 16а).

В рамках конференции ведущие эксперты по маркетингу обсуждают с аудиторией всевозможные способы прямого общения с существующими и потенциальными покупателями, возможности эффективного воздействия на покупательский спрос с учетом нюансов восприятия информации. Традиционно конференция собирает десятки экспертов и привлекает сотни слушателей.

Конференция в Минске будет интересна маркетологам, которые хотят расширить свои возможности в области email-маркетинга. Спикеры расскажут о повышении эффективности и конверсии ваших рассылок, доставке в Inbox, о правилах и канонах продающего письма и цепляющего заголовка.

Доклады конференции также будут интересны представителям малого и среднего бизнеса, которые хотят расширить свое присутствие на рынке, найти новых клиентов и напомнить о себе с помощью средств и инструментов E-mail маркетинга.

Слушатели конференции узнают все о методах, способах и трендах проведения рассылок из первых уст – от тех, кто проходит этот путь ежедневно и готов поделиться своим опытом.

Среди спикеров конференции заявлены Дмитрий Кот (Агентство Продающих Текстов, Санкт-Петербург), Юлия Савицкая (Mailigen, Санкт-Петербург), Леонид Николаев (Get`N`Post, Москва), Алексей Граков (Unisender, Минск), Дмитрий Кудренко (eSputnik, Киев), Александр Носач (DirectList, Санкт-Петербург),

Подробная информация и регистрация - http://mailingday.ru/minsk2017