Мастер-класс «Ключи к эффективному управлению проектами и командой»

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Работа Project Manager’a в IT сфере требует не только знаний методологий управления проектами, но и умения их сочетать, понимать особенности той сферы, в которой работаешь. Нужно уметь работать в команде, решать конфликты, выстраивать взаимоотношения и коммуникации с руководителями, спонсорами, стейкхолдерами проекта.
Хороший PM умеет работать с требованиями, знает психологию управления, общения, развития и мотивации команды. Мозговой штурм, карточки Кроуфорда, метод номинальных групп, метод Delphi, оценка по аналогу, покерное планирование. Это не просто красивые названия – это инструменты Project Manager’a, которые делают его работу эффективной, интересной и полезной. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на моем мастер-классе, который пройдет 13 мая в IT-Академии Belhard.
Темы мастер-класса:
· Классическое управление проектами;
· Agile: Scrum+Kanban=SCRUMBAN;
· Сочетание классики и легких методологий;
· Особенности работы с командой;
· Эффективный тайм-менеджмент руководителя проектов;
· Секреты эффективных коммуникаций;
· Стратегическое мышление и руководство проектами.
Пять причин посетить мастер-класс
1. Только работающие методы управления проектами;
2. Реальные методики управления временем и командой;
3. Возможность узнать намного больше, чем предусмотрено; программой, завести полезные знакомства;
4. Внедрение услышанного в свою работу уже завтра;
5. Ссылка на самую полезную литературу по тематикам мастер-класса.
В результате посещения мастер-класса Вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.
Алена Волчек, руководитель проектов, Project Manager в Belhard
Опыт работы 8 лет в области разработки и управления проектами.
Работала с компаниями TНК, СЕВЕРСТАЛЬ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОССИИ, Beeline, ДИКСИ, Министерство Образования Республики Беларусь и др.
Окончила БГУ, БГПУ, МГЛУ И БНТУ, Магистр педагогических наук, Исследователь в области компьютерного моделирования образовательных процессов. Имеет международный диплом MBA - Мастер бизнес-администрирования в управлении проектами. Прошла курсы по SMM, коучингу и развитию персонала, управлению репутационными рисками, командному лидерству и др.
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