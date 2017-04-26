Мастер-класс «Ключи к эффективному управлению проектами и командой»

Работа Project Manager’a в IT сфере требует не только знаний методологий управления проектами, но и умения их сочетать, понимать особенности той сферы, в которой работаешь. Нужно уметь работать в команде, решать конфликты, выстраивать взаимоотношения и коммуникации с руководителями, спонсорами, стейкхолдерами проекта.

Хороший PM умеет работать с требованиями, знает психологию управления, общения, развития и мотивации команды. Мозговой штурм, карточки Кроуфорда, метод номинальных групп, метод Delphi, оценка по аналогу, покерное планирование. Это не просто красивые названия – это инструменты Project Manager’a, которые делают его работу эффективной, интересной и полезной. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на моем мастер-классе, который пройдет 13 мая в IT-Академии Belhard.

Темы мастер-класса:

· Классическое управление проектами;

· Agile: Scrum+Kanban=SCRUMBAN;

· Сочетание классики и легких методологий;

· Особенности работы с командой;

· Эффективный тайм-менеджмент руководителя проектов;

· Секреты эффективных коммуникаций;

· Стратегическое мышление и руководство проектами.

Пять причин посетить мастер-класс

1. Только работающие методы управления проектами;

2. Реальные методики управления временем и командой;

3. Возможность узнать намного больше, чем предусмотрено; программой, завести полезные знакомства;

4. Внедрение услышанного в свою работу уже завтра;

5. Ссылка на самую полезную литературу по тематикам мастер-класса.

В результате посещения мастер-класса Вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.

Алена Волчек, руководитель проектов, Project Manager в Belhard

Опыт работы 8 лет в области разработки и управления проектами.

Работала с компаниями TНК, СЕВЕРСТАЛЬ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОССИИ, Beeline, ДИКСИ, Министерство Образования Республики Беларусь и др.

Окончила БГУ, БГПУ, МГЛУ И БНТУ, Магистр педагогических наук, Исследователь в области компьютерного моделирования образовательных процессов. Имеет международный диплом MBA - Мастер бизнес-администрирования в управлении проектами. Прошла курсы по SMM, коучингу и развитию персонала, управлению репутационными рисками, командному лидерству и др.