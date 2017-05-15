B.E.E.R - День системного инженера 2017

Форум (конференция) B.E.E.R - это мероприятие которое дает возможность встречаться за пределами чатов, специализированных форумов. Мы даем возможность лично познакомиться с признанными экспертами и технологиями, B.E.E.R — просто хороший повод пересечься с коллегами из разных городов и стран в день системного инженера.

Формат мероприятия включает главным образом доклады и краткие выступления; возможны также круглые столы и workshop’ы. В распоряжении докладчиков конференц-зал, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Участие бесплатное, требуется регистрация.

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