Международная конференция Nanomeeting, посвященная исследованиям наноструктур и технологий, состоится в БГУИР с 30 мая по 2 июня. В фокусе – передовые достижения в области молекулярной диагностики, нано- и электромагнетизм, а также физика и химия наноструктур. Такие разработки применяются в фотонике, биологии, медицине, криминалистике.

На конференции Nanomeeting-2017 более 150 ученых из Беларуси, России, Франции, Германии, Италии, Японии, Сингапура, Саудовской Аравии, Португалии и Кореи заявят результаты совместных исследований. Это международные проекты, в которых ученые БГУИР выполняют теоретическую подготовку и предварительный расчёт дорогостоящего эксперимента, а партнеры из Сингапура, Японии и Италии и других стран после практически реализовывают разработанную модель. Таким образом, на Nanomeeting ученые сверяют наработки и согласовывают дальнейший курс.

Во вторник, 30 мая, в 09:00, состоится открытие конференции с участием Первого заместителя Министра образования В.А. Богуша, проректора Наньянгского технологического университета (Сингапур) С.Х. Кам, ректора БГУИР М.П. Батуры.

После открытия в секции пленарных докладов первым будет приглашенная работа «3D наноархитектуры в энерго- и биомедицинских исследованиях» исследователя С.Х. Христианцен из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (Германия).

В среду, 31 мая с 17:00-18:30 состоится постерная сессия, где белорусские и зарубежные молодые ученые визуально презентуют свои исследования. Такой интерактивный формат помогает найти партнеров со всего мира для дальнейшего научного сотрудничества.

«Выдающимися в наноразработках сегодня являются молодые ученые БГУИР, – рассказал организатор Nanomeeting-2017, профессор Виктор Евгеньевич Борисенко. – Например, работа Анны Бондаренко совместно с Институтом физики НАН и компанией SOL Instruments – это наноструктуры, позволяющие детектировать очень малое количество органических веществ. Сейчас эти разработки продвигаются для реализации на рынок, где требуются высокочувствительные датчики органических веществ – криминалистика, медицина, геология».

Международная конференция Nanomeeting проходит в БГУИР каждые два года с 1995. Программа и докладчики на официальном сайте - http://www.nanomeeting.org. Рабочий язык – английский.

Открытие конференции: 30 мая, 9:00 в 1-ом корпусе БГУИР (ул. П. Бровки, 6, ауд. 229).

Постерная сессия от молодых ученых: 31 мая, 17:00 – 18:30 в 1-ом корпусе БГУИР (ул. П. Бровки, 6, холл второго этажа).