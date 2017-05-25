Встреча с абитуриентами – 2017 в ПВТ

30 мая 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится традиционная встреча с абитуриентами, заинтересованными в поступлении в вузы на ИТ-специальности.

как будущему айтишнику выбрать специальность?

что предпринять уже сегодня, чтобы получить хорошую работу в будущем?

какие специалисты востребованы в ПВТ?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучат на встрече с деканами и студентами белорусских вузов, выпускники которых работают в ИТ-компаниях, а также представителями компаний-резидентов ПВТ.

На мероприятии будет представлено электронное издание для абитуриентов, собравшее в себе интервью со студентами, молодыми специалистами и профессионалами в ИТ-сфере, которые поделились своими историями выбора специальности, поступления, первого рабочего опыта, бесценными советами выбирающим будущую профессию. Также издание содержит каталог профильных факультетов, выпускники которых работают в Парке высоких технологий.

Приглашаем к участию абитуриентов, старшеклассников и их родителей.

Мероприятие состоится 30 мая в 18.00 в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий по адресу: г. Минск, ул. Купревича, д.1, корпус 5.