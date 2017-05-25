Java Professionals Meetup #15

Приглашаем на первый летний митап сообщества Java Professionals BY. В программе два доклада, связанных с высокой производительностью: о работе с сетью, сокетами, NIO и Netty и про использование Apache Kafka в production. Регистрируйтесь и дополните отпускной багаж знаниями о Java.

Программа митапа

18:45 – 19:00: Знакомство и приветственный кофе;

19:00 – 20:00: Networking in Java with NIO and Netty, Константин Слисенко;

20:00 – 20:15: Кофе-пауза;

20:15 – 21:00: Kafka in production, Андрей Панасюк.

Подробности.

Место проведения: Минск, Октябрьская 16А