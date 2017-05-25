Java Professionals Meetup #15

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Дата проведения:
01.06.2017
Место проведения:
Бесплатно
Приглашаем на первый летний митап сообщества Java Professionals BY. В программе два доклада, связанных с высокой производительностью: о работе с сетью, сокетами, NIO и Netty и про использование Apache Kafka в production. Регистрируйтесь и дополните отпускной багаж знаниями о Java.
Программа митапа
- 18:45 – 19:00: Знакомство и приветственный кофе;
- 19:00 – 20:00: Networking in Java with NIO and Netty, Константин Слисенко;
- 20:00 – 20:15: Кофе-пауза;
- 20:15 – 21:00: Kafka in production, Андрей Панасюк.
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