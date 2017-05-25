DataTalks #7: ошибки и провалы

4 июня состоится седьмая встреча сообщества аналитиков DataTalks. В этот раз мы поговорим о том, что случается с каждым — фэйлах и факапах разных масштабов. Несмотря на то что ошибки воспринимаются как что-то постыдное и крайне неприятное (особенно если речь касается данных), именно они — источники самого полезного и ценного опыта.

Для участия в митапе требуется предварительная регистрация по ссылке.

Новый формат

Неконференция – гибкий формат встречи, в рамках которого участники не только слушают выступления экспертов, но и делятся собственным опытом. В этот раз не будет всем привычных слайдов и докладов, а будут живые рассказы и дискуссии о реальных факапах. На DataTalks #7 каждый участник может стать спикером и рассказать свою историю ошибки. Подробнее о формате мы расскажем зарегистрированным участникам.

Спикеры

Своими душераздирающими и поучительными историями поделятся:

Игорь Дубонос / руководитель отдела аналитики в 115.бел, КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»

“Как найти нужный канализационный люк или проблема точности данных при изменении модели их использования”

“Как найти нужный канализационный люк или проблема точности данных при изменении модели их использования” Николай Кацук / ex-руководитель отдела аналитики, Velcom

“Что нельзя требовать от данных, и как это объяснить руководству?”

“Что нельзя требовать от данных, и как это объяснить руководству?” Маргарита Фабрикант / Научный сотрудник НИУ ВШЭ, старший преподаватель БГУ

“Индексит: причины, симптомы и способы лечения”

“Индексит: причины, симптомы и способы лечения” Вячеслав Шкадаревич, CEO kartoteka.by

Факап про бизнес, основанный на данных (тема уточняется)

Факап про бизнес, основанный на данных (тема уточняется) Ольга Терещенко / Кандидат социологических наук, профессор кафедры социальной коммуникации БГУ

“Провалить трижды одно исследование”

“Провалить трижды одно исследование” Александр Черноокий / разработчик SkyWind Group

“Почему с нормальными распределениями не все нормально?”

“Почему с нормальными распределениями не все нормально?” Андрей Сушко / Директор Human Constanta

“Анализ сайтов государственных органов”

“Анализ сайтов государственных органов” Сергей Енин / специалист по разработке и внедрению AI

“Внедрение Big Data для внешних заказчиков: подводные камни и специфика”

Готовы рассказать о своем факапе? Укажите это в анкете. На встречу мы, в первую очередь, будем приглашать практиков, которые смогут не только послушать, но и поделиться опытом.

Когда и где?

Дата: 4 июня

Время: 11:00-18:00 (продолжение по желанию)

Место: секретная площадка в Минске. Точный адрес мы сообщим лично каждому зарегистрированному участнику.