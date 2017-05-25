DataTalks #7: ошибки и провалы

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Дата проведения: 

04.06.2017

Место проведения: 

Бесплатно

4 июня состоится седьмая встреча сообщества аналитиков DataTalks. В этот раз мы поговорим о том, что случается с каждым — фэйлах и факапах разных масштабов. Несмотря на то что ошибки воспринимаются как что-то постыдное и крайне неприятное (особенно если речь касается данных), именно они — источники самого полезного и ценного опыта.

Для участия в митапе требуется предварительная регистрация по ссылке.

Новый формат

Неконференция – гибкий формат встречи, в рамках которого участники не только слушают выступления экспертов, но и делятся собственным опытом. В этот раз не будет всем привычных слайдов и докладов, а будут живые рассказы и дискуссии о реальных факапах. На DataTalks #7 каждый участник может стать спикером и рассказать свою историю ошибки. Подробнее о формате мы расскажем зарегистрированным участникам.

Спикеры

Своими душераздирающими и поучительными историями поделятся:

  • Игорь Дубонос / руководитель отдела аналитики в 115.бел, КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»
    “Как найти нужный канализационный люк или проблема точности данных при изменении модели их использования”
  • Николай Кацук / ex-руководитель отдела аналитики, Velcom
    “Что нельзя требовать от данных, и как это объяснить руководству?”
  • Маргарита Фабрикант / Научный сотрудник НИУ ВШЭ, старший преподаватель БГУ
    “Индексит: причины, симптомы и способы лечения”
  • Вячеслав Шкадаревич, CEO kartoteka.by
    Факап про бизнес, основанный на данных (тема уточняется)
  • Ольга Терещенко / Кандидат социологических наук, профессор кафедры социальной коммуникации БГУ
    “Провалить трижды одно исследование”
  • Александр Черноокий / разработчик SkyWind Group
    “Почему с нормальными распределениями не все нормально?”
  • Андрей Сушко / Директор Human Constanta
    “Анализ сайтов государственных органов”
  • Сергей Енин / специалист по разработке и внедрению AI
    “Внедрение Big Data для внешних заказчиков: подводные камни и специфика”

Готовы рассказать о своем факапе? Укажите это в анкете. На встречу мы, в первую очередь, будем приглашать практиков, которые смогут не только послушать, но и поделиться опытом.

Когда и где?

Дата: 4 июня
Время: 11:00-18:00 (продолжение по желанию)
Место: секретная площадка в Минске. Точный адрес мы сообщим лично каждому зарегистрированному участнику.

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