Приглашаем вас 8 июня на Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Интернет-магазин от Технического задания до Отдела продаж.

Мечтаете открыть интернет-магазин, который станет площадкой №1 в Беларуси?

Не знаете какой функционал и платформу выбрать?

Планируете автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании?

Тогда вам обязательно посетить бесплатный Всебелорусский семинар, который пройдёт 8 июня!

Для кого:

Для предпринимателей и собственников бизнеса;

Для маркетологов, специализирующихся на направлениях интернет-маркетинга;

Для владельцев сайтов-каталогов и физических торговых объектов, желающих перейти к процессу полноценной интернет-торговли.

На какие вопросы будем отвечать:

Когда без интернет-магазина не обойтись?

Как правильно выбирать CMS и не погубить проект до его рождения?

Дизайн & Юзабилити: готовое решение или индивидуальная разработка?

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Зачем вам нужно посетить семинар?

Вы получите готовую инструкцию по запуску интернет-магазина: от составления технического задания до автоматизации его работы.

Познакомить с особенностями выбора CMS для сайта;

Узнаете о важности высокого удобства сайта, его дизайна и наполнения в процессе осуществления покупки ваших продуктов через сайт;

Научитесь эффективно настраивать рекламные кампании для интернет-магазинов и анализировать аналитику и не только.

Наш семинар бесплатный! Необходимо только зарегистрироваться. Количество мест ограничено!

Ждём вас 8 июня в 12:30 по адресу - г. Минск, пр-т Победителей, 103 (Отель «Виктория Олимп» Конференц-зал "Калгари", 2 этаж).