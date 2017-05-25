Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Интернет-магазин от Технического задания до Отдела продаж

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Дата проведения: 

08.06.2017

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем вас 8 июня на Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Интернет-магазин от Технического задания до Отдела продаж.

  • Мечтаете открыть интернет-магазин, который станет площадкой №1 в Беларуси?
  • Не знаете какой функционал и платформу выбрать?
  • Планируете автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании?

Тогда вам обязательно посетить бесплатный Всебелорусский семинар, который пройдёт 8 июня!

Для кого:

  • Для предпринимателей и собственников бизнеса;
  • Для маркетологов, специализирующихся на направлениях интернет-маркетинга; 
  • Для владельцев сайтов-каталогов и физических торговых объектов, желающих перейти к процессу полноценной интернет-торговли.

На какие вопросы будем отвечать:

  • Когда без интернет-магазина не обойтись?
  • Как правильно выбирать CMS и не погубить проект до его рождения?
  • Дизайн & Юзабилити: готовое решение или индивидуальная разработка?

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Зачем вам нужно посетить семинар?

  • Вы получите готовую инструкцию по запуску интернет-магазина: от составления технического задания до автоматизации его работы.
  • Познакомить с особенностями выбора CMS для сайта;
  • Узнаете о важности высокого удобства сайта, его дизайна и наполнения в процессе осуществления покупки ваших продуктов через сайт;
  • Научитесь эффективно настраивать рекламные кампании для интернет-магазинов и анализировать аналитику и не только.

Наш семинар бесплатный! Необходимо только зарегистрироваться. Количество мест ограничено!

Ждём вас 8 июня в 12:30 по адресу -  г. Минск, пр-т Победителей, 103 (Отель «Виктория Олимп» Конференц-зал "Калгари", 2 этаж).

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