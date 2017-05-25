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Дата проведения:
08.06.2017
Место проведения:
Бесплатно
Приглашаем вас 8 июня на Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: Интернет-магазин от Технического задания до Отдела продаж.
- Мечтаете открыть интернет-магазин, который станет площадкой №1 в Беларуси?
- Не знаете какой функционал и платформу выбрать?
- Планируете автоматизировать бизнес-процессы в вашей компании?
Тогда вам обязательно посетить бесплатный Всебелорусский семинар, который пройдёт 8 июня!
Для кого:
- Для предпринимателей и собственников бизнеса;
- Для маркетологов, специализирующихся на направлениях интернет-маркетинга;
- Для владельцев сайтов-каталогов и физических торговых объектов, желающих перейти к процессу полноценной интернет-торговли.
На какие вопросы будем отвечать:
- Когда без интернет-магазина не обойтись?
- Как правильно выбирать CMS и не погубить проект до его рождения?
- Дизайн & Юзабилити: готовое решение или индивидуальная разработка?
Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.
Зачем вам нужно посетить семинар?
- Вы получите готовую инструкцию по запуску интернет-магазина: от составления технического задания до автоматизации его работы.
- Познакомить с особенностями выбора CMS для сайта;
- Узнаете о важности высокого удобства сайта, его дизайна и наполнения в процессе осуществления покупки ваших продуктов через сайт;
- Научитесь эффективно настраивать рекламные кампании для интернет-магазинов и анализировать аналитику и не только.
Наш семинар бесплатный! Необходимо только зарегистрироваться. Количество мест ограничено!
Ждём вас 8 июня в 12:30 по адресу - г. Минск, пр-т Победителей, 103 (Отель «Виктория Олимп» Конференц-зал "Калгари", 2 этаж).
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