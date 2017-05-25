Конференция об обучении и развитии персонала «Лига профессионалов: Технологии вовлекающего менеджмента»

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Дата проведения: 

09.06.2017

Место проведения: 

Платно

Какой подход к менеджменту сегодня наиболее эффективен? Какие инструменты управления превращают наемных сотрудников в
патриотов своей компании? Какое управление людьми дает ощутимое преимущество в бизнесе?
 
Годами руководители, консультанты, эксперты ищут ответ на эти вопросы, отражающие сущность бизнеса. Где эффективность достигается верно выбранной бизнес-моделью, грамотным управлением и лояльным персоналом, а измеряется цифрами прибыли.
 
Сегодня многие активно говорят о вовлекающем менеджменте. Он сочетает в себе гибкие экологичные методы, благодаря которым сотрудники добровольно прилагают больше усилий для выполнения своей работы, и это, в итоге, дает ощутимое преимущество в результатах всего бизнеса компании.
 
По данным Института Гэллапа:

  • в компаниях-лидерах рынка число вовлеченных сотрудников 90%, в то время как в средних – около 60%;
  • увеличение на 1% числа вовлеченных сотрудников увеличивает на 1% чистую прибыль.

Поэтому темой «Лиги профессионалов-2017» мы выбрали «Технологии вовлекающего менеджмента», чтобы рассказать и показать нашему рынку инструменты и технологии, которые вовлекают и мотивируют персонал.

Кого особенно ждет Лига профессионалов этом году?

  • Собственников компаний;
  • руководителей разного уровня;
  • HR и HRD;
  • руководителей обучающих центров и обучающих компаний;
  • внутренних и внешних тренеров.

Какие возможности Вы откроете?

  • Увидеть и понять, как вовлекающий менеджмент работает на примере кейсов компаний.
  • Узнать новые инструменты вовлечения персонала от профессионалов-практиков.
  • Познакомиться с доступными и простыми в применении приемами, повышающими вовлеченность сотрудников.
  • Прочувствовать энергию вовлечения, благодаря которой компания начнет расти.
  • Сформировать понимание, как связано обучение и вовлечение.

Программа, подробности и регистрация – по ссылке

Дата регистрации и оплата: 

  • регистрация и оплата до 15 апреля – 320 BYN. Акция 1+1 – при покупке одного билета, второй – в подарок. 
  • регистрация и оплата до 1 мая – 320 BYN
  • регистрация и оплата до 5 июня – 350 BYN
  • регистрация и оплата до 9 июня – 370 BYN

В стоимость конференции входит раздаточный материал, кофе-паузы, участие в мини-фуршете. 

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