Конференция об обучении и развитии персонала «Лига профессионалов: Технологии вовлекающего менеджмента»

Какой подход к менеджменту сегодня наиболее эффективен? Какие инструменты управления превращают наемных сотрудников в

патриотов своей компании? Какое управление людьми дает ощутимое преимущество в бизнесе?



Годами руководители, консультанты, эксперты ищут ответ на эти вопросы, отражающие сущность бизнеса. Где эффективность достигается верно выбранной бизнес-моделью, грамотным управлением и лояльным персоналом, а измеряется цифрами прибыли.



Сегодня многие активно говорят о вовлекающем менеджменте. Он сочетает в себе гибкие экологичные методы, благодаря которым сотрудники добровольно прилагают больше усилий для выполнения своей работы, и это, в итоге, дает ощутимое преимущество в результатах всего бизнеса компании.



По данным Института Гэллапа:

в компаниях-лидерах рынка число вовлеченных сотрудников 90%, в то время как в средних – около 60%;

увеличение на 1% числа вовлеченных сотрудников увеличивает на 1% чистую прибыль.

Поэтому темой «Лиги профессионалов-2017» мы выбрали «Технологии вовлекающего менеджмента», чтобы рассказать и показать нашему рынку инструменты и технологии, которые вовлекают и мотивируют персонал.

Кого особенно ждет Лига профессионалов этом году?

Собственников компаний;

руководителей разного уровня;

HR и HRD;

руководителей обучающих центров и обучающих компаний;

внутренних и внешних тренеров.

Какие возможности Вы откроете?

Увидеть и понять, как вовлекающий менеджмент работает на примере кейсов компаний.

Узнать новые инструменты вовлечения персонала от профессионалов-практиков.

Познакомиться с доступными и простыми в применении приемами, повышающими вовлеченность сотрудников.

Прочувствовать энергию вовлечения, благодаря которой компания начнет расти.

Сформировать понимание, как связано обучение и вовлечение.

Программа, подробности и регистрация – по ссылке.

Дата регистрации и оплата:

регистрация и оплата до 15 апреля – 320 BYN. Акция 1+1 – при покупке одного билета, второй – в подарок.

регистрация и оплата до 1 мая – 320 BYN

регистрация и оплата до 5 июня – 350 BYN

регистрация и оплата до 9 июня – 370 BYN

В стоимость конференции входит раздаточный материал, кофе-паузы, участие в мини-фуршете.