Конференция об обучении и развитии персонала «Лига профессионалов: Технологии вовлекающего менеджмента»

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Какой подход к менеджменту сегодня наиболее эффективен? Какие инструменты управления превращают наемных сотрудников в
патриотов своей компании? Какое управление людьми дает ощутимое преимущество в бизнесе?
Годами руководители, консультанты, эксперты ищут ответ на эти вопросы, отражающие сущность бизнеса. Где эффективность достигается верно выбранной бизнес-моделью, грамотным управлением и лояльным персоналом, а измеряется цифрами прибыли.
Сегодня многие активно говорят о вовлекающем менеджменте. Он сочетает в себе гибкие экологичные методы, благодаря которым сотрудники добровольно прилагают больше усилий для выполнения своей работы, и это, в итоге, дает ощутимое преимущество в результатах всего бизнеса компании.
По данным Института Гэллапа:
- в компаниях-лидерах рынка число вовлеченных сотрудников 90%, в то время как в средних – около 60%;
- увеличение на 1% числа вовлеченных сотрудников увеличивает на 1% чистую прибыль.
Поэтому темой «Лиги профессионалов-2017» мы выбрали «Технологии вовлекающего менеджмента», чтобы рассказать и показать нашему рынку инструменты и технологии, которые вовлекают и мотивируют персонал.
Кого особенно ждет Лига профессионалов этом году?
- Собственников компаний;
- руководителей разного уровня;
- HR и HRD;
- руководителей обучающих центров и обучающих компаний;
- внутренних и внешних тренеров.
Какие возможности Вы откроете?
- Увидеть и понять, как вовлекающий менеджмент работает на примере кейсов компаний.
- Узнать новые инструменты вовлечения персонала от профессионалов-практиков.
- Познакомиться с доступными и простыми в применении приемами, повышающими вовлеченность сотрудников.
- Прочувствовать энергию вовлечения, благодаря которой компания начнет расти.
- Сформировать понимание, как связано обучение и вовлечение.
Программа, подробности и регистрация – по ссылке.
Дата регистрации и оплата:
- регистрация и оплата до 15 апреля – 320 BYN. Акция 1+1 – при покупке одного билета, второй – в подарок.
- регистрация и оплата до 1 мая – 320 BYN
- регистрация и оплата до 5 июня – 350 BYN
- регистрация и оплата до 9 июня – 370 BYN
В стоимость конференции входит раздаточный материал, кофе-паузы, участие в мини-фуршете.
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