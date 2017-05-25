Agile Kitchen в Минске – Agile Team

Лейтмотив первого в Минске Agile Kitchen — Agile Команда. Как устроена Agile команда? Какие есть практики запуска команд и ускорения их развития? Как вывести команду из состояния шторминга? Как построить эффективные отношения команды с заинтересованными лицами и заказчиками? Каков практический инструментарий для командного коуча? И многое другое…

У вас есть уникальный опыт в этой теме? Вы готовы рассказать о нем сообществу? А может у вас в арсенале есть игра на эту тему? Тогда мы ждем вас на нашем неформальном мероприятии в качестве спикера.

Программа конференции:

09.00 — Начало регистрации

09.30 — Intro — Agile команда / Алексей Воронин, ScrumTrek

10.00-10.50 — Самоорганизация в команде. Что под капотом? / Василий Савунов, ScrumTrek

11.00-11.50 - Мультикультурная реальность Agile-команды / Ирина Тетерук, Ciklum

12.00-13.20 — Playing Agile:

X-team Silos Game – Getting in T-shape / Алексей Воронин, ScrumTrek

Space Team / Александр Тупиков, ScrumTrek

Delegation Poker, Moving Motivators / Иван Спресов, EPAM

13.20-14.00 - Обеденный перерыв

14.00-14.50 — Численные методы развития команды / Алексей Пименов, ScrumTrek

15.00-15.50 - Божественная комедия: Модель зрелости BDD-команд / Вадим Мустяца, Альфа-Банк (Беларусь)

Уникальная возможность первыми увидеть многоуровневую модель зрелости команд, практикующих BDD, построенную на базе пятилетнего опыта изучения и внедрения этого подхода. Модель поможет вам понять, на каком уровне находится ваша команда и какие шаги необходимо предпринять, чтобы получать больше пользы (и радости) от Behaviour-Driven Development. А ещё это возможность вспомнить бессмертное произведение Данте Алигьери и вместе порисовать в стиле Джеффа Паттона.

16.00-16.50 — Workshop — "Пойми меня, если сможешь" — особенности организации коммуникаций со стейкхолдерами при итеррационном подходе к разработке / Катерина Назарова, EPAM

17.00-17.50 — Тема доклада уточняется

Регистрируйте темы докладов/игры на сайте конференции.

Участие в Agile Kitchen абсолютно бесплатное. Регистрация участников по ссылке.

Организаторы конференции: ScrumTrek и Бизнес-инкубатор ПВТ.