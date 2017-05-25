22–23 июня 2017 г. в г. Минске состоится Всебелорусский PR+DIGITAL FORUM 2017.

Место проведения Форума – гостиница «Victoria Olimp Hotel (Виктория Олимп Хотел)», г. Минск, пр-т Победителей, 103.

Это уникальное деловое событие 2017 г – престижное мероприятие для тех, кто хочет:

работать и зарабатывать здесь и сейчас, не обращая внимание на турбулентность экономики;

использовать максимально эффективные инструменты;

прозрачно оценивать результат вложений в маркетинг и пиар.

Главной темой 2017 г. станет «PR+DIGITAL-технология в условиях турбулентности».

Мероприятие является уникальным для профессионального PR и DIGITAL сообщества, которое соберет под одной крышей:

более 200 участников: директоров, руководителей, менеджеров высшего звена в сфере PR и DIGITAL;

более 50 «звездных» экспертов и гостей: спикеры и эксперты отрасли;

партнеров Форума: руководителей и представителей успешных организаций нашей страны, для которых наш Форум – площадка для новых полезных бизнес-знакомств.

На Форуме будут подняты самые востребованные темы 2017 г.:

тренды PR;

инструменты PR в условиях кризиса;

оценка PR эффективности;

digital-trends на страже PR;

digital технологии в условиях ограниченного бюджета;

оценка digital эффективности.

Ключевые особенности Форума:

наша белорусская специфика, работа компаний именно на национальном рынке;

спикеры-практики из реального бизнеса, а не консалтеры, заинтересованные в продаже своих услуг.

Экспертами и спикерами Форума выступят представители топовых белорусских компаний, таких как «Оливария», «Белавиа», «Лайф», «Велком», «Приорбанк», и т.д.

Формат Форума: 2-дневное мероприятие.

Пакеты участника: Стандарт, Бизнес.

Стоимость участия за 2 дня с максимальной скидкой:

Стандарт: 278 руб. 40 коп.

Бизнес: 508 руб. 80 коп.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия: www.prforum.idg.by