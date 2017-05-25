Дата проведения:
Место проведения:
22–23 июня 2017 г. в г. Минске состоится Всебелорусский PR+DIGITAL FORUM 2017.
Место проведения Форума – гостиница «Victoria Olimp Hotel (Виктория Олимп Хотел)», г. Минск, пр-т Победителей, 103.
Это уникальное деловое событие 2017 г – престижное мероприятие для тех, кто хочет:
- работать и зарабатывать здесь и сейчас, не обращая внимание на турбулентность экономики;
- использовать максимально эффективные инструменты;
- прозрачно оценивать результат вложений в маркетинг и пиар.
Главной темой 2017 г. станет «PR+DIGITAL-технология в условиях турбулентности».
Мероприятие является уникальным для профессионального PR и DIGITAL сообщества, которое соберет под одной крышей:
- более 200 участников: директоров, руководителей, менеджеров высшего звена в сфере PR и DIGITAL;
- более 50 «звездных» экспертов и гостей: спикеры и эксперты отрасли;
- партнеров Форума: руководителей и представителей успешных организаций нашей страны, для которых наш Форум – площадка для новых полезных бизнес-знакомств.
На Форуме будут подняты самые востребованные темы 2017 г.:
- тренды PR;
- инструменты PR в условиях кризиса;
- оценка PR эффективности;
- digital-trends на страже PR;
- digital технологии в условиях ограниченного бюджета;
- оценка digital эффективности.
Ключевые особенности Форума:
- наша белорусская специфика, работа компаний именно на национальном рынке;
- спикеры-практики из реального бизнеса, а не консалтеры, заинтересованные в продаже своих услуг.
Экспертами и спикерами Форума выступят представители топовых белорусских компаний, таких как «Оливария», «Белавиа», «Лайф», «Велком», «Приорбанк», и т.д.
Формат Форума: 2-дневное мероприятие.
Пакеты участника: Стандарт, Бизнес.
Стоимость участия за 2 дня с максимальной скидкой:
Стандарт: 278 руб. 40 коп.
Бизнес: 508 руб. 80 коп.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия: www.prforum.idg.by
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