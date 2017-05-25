PR+Digital Forum 2017

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Дата проведения: 

с 22.06.2017 по 23.06.2017

Место проведения: 

Платно

22–23 июня 2017 г. в г. Минске состоится Всебелорусский PR+DIGITAL FORUM 2017.

Место проведения Форума – гостиница «Victoria Olimp Hotel (Виктория Олимп Хотел)», г. Минск, пр-т Победителей, 103.

Это уникальное деловое событие 2017 г – престижное мероприятие для тех, кто хочет:

  • работать и зарабатывать здесь и сейчас, не обращая внимание на турбулентность экономики;
  • использовать максимально эффективные инструменты;
  • прозрачно оценивать результат вложений в маркетинг и пиар.

Главной темой 2017 г. станет «PR+DIGITAL-технология в условиях турбулентности».
Мероприятие является уникальным для профессионального PR и DIGITAL сообщества, которое соберет под одной крышей:

  • более 200 участников: директоров, руководителей, менеджеров высшего звена в сфере PR и DIGITAL;
  • более 50 «звездных» экспертов и гостей: спикеры и эксперты отрасли;
  • партнеров Форума: руководителей и представителей успешных организаций нашей страны, для которых наш Форум – площадка для новых полезных бизнес-знакомств. 

На Форуме будут подняты самые востребованные темы 2017 г.:

  • тренды PR;
  • инструменты PR в условиях кризиса;
  • оценка PR эффективности;
  • digital-trends на страже PR;
  • digital технологии в условиях ограниченного бюджета;
  • оценка digital эффективности.

Ключевые особенности Форума:

  • наша белорусская специфика, работа компаний именно на национальном рынке;
  • спикеры-практики из реального бизнеса, а не консалтеры, заинтересованные в продаже своих услуг.

Экспертами и спикерами Форума выступят представители топовых белорусских компаний, таких как  «Оливария», «Белавиа», «Лайф», «Велком», «Приорбанк»,  и т.д.

Формат Форума: 2-дневное мероприятие.
Пакеты участника: Стандарт, Бизнес.
Стоимость участия за 2 дня с максимальной скидкой:
Стандарт: 278 руб. 40 коп.
Бизнес: 508 руб. 80 коп.

Узнать  подробности и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия: www.prforum.idg.by

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