Design Evenings Meetup #1

Интересуетесь дизайном? Думаете, куда сходить вечером? В IMAGURU стартует серия встреч Design Evenings. Профессионалы из индустрии будут рассказывать про карьеру дизайнера и как развиваться в этой сфере. Особенно интересно будет тем, кто хочет заниматься UI/UX-дизайном. Приходите — будет познавательно!

Программа:

19.00 – 19.20: «UI/UX дизайнер — преимущества в цифрах», спикер — Надежда Артуганова, Менеджер проекта РАБОТА.TUT.BY

19.20 – 20.00: «Веб/UX/графика — куда податься начинающему?», спикер — Александр Мыцких, Творческий директор TDI Design Studio;

20.00 – 20.15: кофе-брейк

20.20 – 21.00: «Путь развития UX-проектировщика», спикер — Сергей Дробышевский, UX-дизайнер, ИT-консультант.



Ждём вас 31 мая в 19.00 в Бизнес-клубе IMAGURU



Вход свободный по предварительной регистрации.