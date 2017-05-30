В целях развития двустороннего сотрудничества в научной и инновационной сферах между Республикой Беларусь и Республикой Корея 8 июня 2017 года в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет В2В встреча «Korea-Belarus Technology Day».

Для участия во встрече из Республики Корея приедут представители компаний малого и среднего бизнеса, специализирующихся в области информационно-коммуникационных технологий, новых материалов, технологий безопасности и в других смежных отраслях. Также в мероприятии примут участие представители Национального Исследовательского Фонда Кореи (National Research Foundation of Korea) и Корейского технологического венчурного фонда (Korea Techno-Venture Foundation, KAIST).

В первой части «Korea-Belarus Technology Day» представители корейских компаний и компаний-резидентов Парка высоких технологий расскажут о своем опыте создания инноваций и коммерциализации разработок. Затем планируется проведение биржи деловых контактов в области информационных технологий и смежных областей, во время которой пройдет презентация инновационных и инвестиционных проектов участвующих компаний.

Организаторы приглашают посетить «Korea-Belarus Technology Day» руководителей и специалистов компаний-резидентов ПВТ, представителей белорусского малого и среднего бизнеса, исследователей и разработчиков, специализирующихся в сфере ИКТ, всех кто интересуется этой сферой, а также всех кто заинтересован в сотрудничестве с Республикой Корея.

Зарегистрироваться на «Korea-Belarus Technology Day» можно по ссылке.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Организаторами мероприятия являются:

Корейско-Российский центр сотрудничества по науке и технологиям (Представительство национального исследовательского фонда Кореи);

Белорусско-Корейский центр информационного доступа (ПВТ);

Белорусско-Корейский центр по сотрудничеству в области образования, науки и технологий (БНТУ).

«Korea-Belarus Technology Day» пройдет при содействии Министерства науки, образования и перспективного развития Республики Корея и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Рабочий язык мероприятия – английский.

Время: 10.00 - 17.00

Место проведения:

Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5