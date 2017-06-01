Электронный документооборот у малого и среднего бизнеса: как это сделать в Беларуси

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Дата проведения: 

28.06.2017

Место проведения: 

Бесплатно

У Вас 100 актов в месяц? А может и больше: 200 или даже 500?

И вы их все печатаете и развозите клиентам? Или отправляете по почте?

А потом долго проверяете: все ли документы вернулись?

А вы считали, сколько стоит отправка одного письма клиенту?

 

28 июня мы покажем совместное решение Делай Дело + Велком, которое позволяет компаниям и ИП:

 

-отказаться от бумажных актов;

-организовать работу так, чтобы документы отправлялись по электронной почте клиенту с ЭЦП и имели юридическую силу.

 

Велком о совместном продукте

 

Кейс наших партнеров “Делай Свое Дело” и “Райкири”

 

Ссылка на регистрацию

 

Ждем Вас 28 июня в 18.00 в бизнес-клубе Имагуру (ул.Фабрициуса, 4).

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