Электронный документооборот у малого и среднего бизнеса: как это сделать в Беларуси

У Вас 100 актов в месяц? А может и больше: 200 или даже 500?

И вы их все печатаете и развозите клиентам? Или отправляете по почте?

А потом долго проверяете: все ли документы вернулись?

А вы считали, сколько стоит отправка одного письма клиенту?

28 июня мы покажем совместное решение Делай Дело + Велком, которое позволяет компаниям и ИП:

-отказаться от бумажных актов;

-организовать работу так, чтобы документы отправлялись по электронной почте клиенту с ЭЦП и имели юридическую силу.

Велком о совместном продукте

Кейс наших партнеров “Делай Свое Дело” и “Райкири”

Ссылка на регистрацию

Ждем Вас 28 июня в 18.00 в бизнес-клубе Имагуру (ул.Фабрициуса, 4).