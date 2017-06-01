Электронный документооборот у малого и среднего бизнеса: как это сделать в Беларуси

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Дата проведения:
28.06.2017
Место проведения:
Бесплатно
У Вас 100 актов в месяц? А может и больше: 200 или даже 500?
И вы их все печатаете и развозите клиентам? Или отправляете по почте?
А потом долго проверяете: все ли документы вернулись?
А вы считали, сколько стоит отправка одного письма клиенту?
28 июня мы покажем совместное решение Делай Дело + Велком, которое позволяет компаниям и ИП:
-отказаться от бумажных актов;
-организовать работу так, чтобы документы отправлялись по электронной почте клиенту с ЭЦП и имели юридическую силу.
Кейс наших партнеров “Делай Свое Дело” и “Райкири”
Ждем Вас 28 июня в 18.00 в бизнес-клубе Имагуру (ул.Фабрициуса, 4).
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