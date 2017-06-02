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Место проведения:
Интересуетесь UX? Создаёте или продвигаете продукт? 17 июня приглашаем на мастер-класс «UX-проектировщик: базовый минимум». Вместе с Сергеем Дробышевский, UX-проектировщиком и IT-консультантом, за 4 часа вы создадите прототип интерфейса мобильного приложения и пройдёте этапы UX-проектирования.
Структура мастер-класса:
1. «Разогрев», упражнение по дизайн-мышлению.
2. Что нужно знать для решения задачи через дизайн. Видение проекта и составление требований.
3. Поэтапное проектирование:
→ описание ЦА и пользовательские портреты;
→ исследование пользователей и пользовательские сценарии;
→ проектирование информационной архитектуры;
→ подготовка прототипов.
4. Оценка результатов и защита дизайна.
Где: ул. Фабрициуса, д. 4, Бизнес-клуб Имагуру
Когда: 17 июня, 12:00 – 16:30
Стоимость: 30 руб., для участия нужен ноутбук, специальных знаний не требуется.
Купить билет imaguru.by/product/
Комментарии
> Вместе с Сергей Дробышевский
Допилите KVBot-а, ошибается. ;)
Бук есть. А что ставить, дабы научиться описывать некое ЦА?
Нет слов для коммента.
Триста тысч?! (К бинам не привык, в бромах сподручней.)
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