Интересуетесь UX? Создаёте или продвигаете продукт? 17 июня приглашаем на мастер-класс «UX-проектировщик: базовый минимум». Вместе с Сергеем Дробышевский, UX-проектировщиком и IT-консультантом, за 4 часа вы создадите прототип интерфейса мобильного приложения и пройдёте этапы UX-проектирования.



Структура мастер-класса:

1. «Разогрев», упражнение по дизайн-мышлению.

2. Что нужно знать для решения задачи через дизайн. Видение проекта и составление требований.

3. Поэтапное проектирование:

→ описание ЦА и пользовательские портреты;

→ исследование пользователей и пользовательские сценарии;

→ проектирование информационной архитектуры;

→ подготовка прототипов.

4. Оценка результатов и защита дизайна.



Где: ул. Фабрициуса, д. 4, Бизнес-клуб Имагуру

Когда: 17 июня, 12:00 – 16:30

Стоимость: 30 руб., для участия нужен ноутбук, специальных знаний не требуется.

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