Этим летом в Беларуси пройдет бизнес-форум «ЛIПЕНЬ.PRO». Здесь каждый сможет прокачать свои бизнес-навыки, завязать полезные знакомства и активно отдохнуть в окружении дикой природы.

Два дня участники бизнес-форума проведут в палаточном лагере в живописном месте -река, лес, свежий воздух, запах костра и… лучшие бизнес-практики!

От восхода до заката в лагере будут проводиться бизнес-тренинги, мастер-классы, лекции, деловые игры, дебаты. Своими ошибками, достижениями и опытом поделятся бывалые предприниматели, бизнес-тренеры, владельцы крупных бизнесов. Каждый участник сможет пообщаться с ними в неформальной обстановке и задать вопросы. Одновременно будет проходить несколько бизнес- мероприятий, так что каждый сможет выбрать нишу, которая наиболее интересна для его бизнес-идеи, проекта, бизнеса или стартапа.

На Лiпень.PRO можно приехать как командой, так и одному. В этом году программа будет построена так, что хочешь или нет, но придется знакомиться и завязывать дружеские отношения со всеми участниками форума. И это не случайно. Организаторы не понаслышке знают, как важны полезные знакомства в бизнес-среде. А Лiпень.PRO-это как-раз возможность завязать дружеские и партнёрские отношения в неформальной обстановке с активными людьми нашей страны. На форуме будет более 200 участников-смелые, готовые достигать поставленных целей. Кроме того, как показал опыт бизнес-форума прошлых лет, деловые знакомства с единомышленниками часто перерастают в партнерства, новые бизнесы и даже семейные отношения.

А как же отдых? Здесь тоже каждый сможет выбрать то, что ему больше нравиться- спортивные игры, турниры по волейболу, квесты, кино под открытым небом, живой концерт и многое другое.

Также в этом году в одном из образовательных шатров форума пройдет специальное мероприятие “День эксперта”, где каждый сможет представить свою бизнес идею или бизнес-проект и получить рекомендации и обратную связь от экспертов и других участников, либо найти членов команды.

Лiпень.PRO проводится ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).