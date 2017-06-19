Вадим Нарейко: Опыт участия в европейском акселераторе

21 июня в бизнес-инкуаторе ПВТ пройдет встреча с Вадимом Нарейко, CEO Induto* - стартапа, только что закончившего программу в B2B акселераторе Startup Wise Guys.



Вадим поделится опытом акселерации и ответит на следующие вопросы:

Что происходит в европейских акселераторах?

Как туда отбирают стартапы и что требуется от команд?

Как пройти и получить максимальную пользу?

В чем разница между менторами и инвесторами в различных странах?



Регистрация по ссылке https://drive.google.com/open?id=1XxHfaaRuoE4p7HBUzFD3VOfcKZvbjGV7Zc5HC9gR4Vk



О спикере:

Вадимом Нарейко - CEO стартапа Induto, организатор Школы Управленческого Мастерства, Ментор года 2015. Более 15-ти лет опыта управления проектами и компаниями в ИТ сфере.



*Induto – сервис по повышению эффективности коммуникации распределенных команд с помощью видео-сообщений.



Место проведения: Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5

Время: 19.00-21.00

Вход бесплатный.