Вадим Нарейко: Опыт участия в европейском акселераторе

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21 июня в бизнес-инкуаторе ПВТ пройдет встреча с Вадимом Нарейко, CEO Induto* - стартапа, только что закончившего программу в B2B акселераторе Startup Wise Guys.
Дата проведения:
21.06.2017
Место проведения:
Платно
21 июня в бизнес-инкуаторе ПВТ пройдет встреча с Вадимом Нарейко, CEO Induto* - стартапа, только что закончившего программу в B2B акселераторе Startup Wise Guys.
Вадим поделится опытом акселерации и ответит на следующие вопросы:
- Что происходит в европейских акселераторах?
- Как туда отбирают стартапы и что требуется от команд?
- Как пройти и получить максимальную пользу?
- В чем разница между менторами и инвесторами в различных странах?
Регистрация по ссылке https://drive.google.com/open?id=1XxHfaaRuoE4p7HBUzFD3VOfcKZvbjGV7Zc5HC9gR4Vk
О спикере:
Вадимом Нарейко - CEO стартапа Induto, организатор Школы Управленческого Мастерства, Ментор года 2015. Более 15-ти лет опыта управления проектами и компаниями в ИТ сфере.
*Induto – сервис по повышению эффективности коммуникации распределенных команд с помощью видео-сообщений.
Место проведения: Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5
Время: 19.00-21.00
Вход бесплатный.
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