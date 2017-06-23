Продвижение ИT-проекта: стратегия, бизнес, пользователи

6 июля в бизнес-инкубаторе ПВТ состоится семинар на тему «Продвижение ИТ-проекта: стратегия, бизнес, пользователи».

Спикерами мероприятия выступят преподаватели школы актуального маркетинга в ИT «Scale School»: Анастасия Приставнева, Анна Сакадынец, Оксана Ванчук.



На семинаре будут рассмотрены вопросы:

Как сформулировать стратегию?

Формулирование и моделирование вашей стратегии поможет отточить ее содержание, уточнить ценностное предложение, найти возможности для его монетизации. Будут рассмотрены базовые стратегические концепции и фреймворки, подходящие IT-проектам.

Как рассказать о проекте стейкхолдерам?

Индивидуальность вашего продукта — это бренд, образ, который может стать вашим ключевым капиталом. Именно с неосязаемых характеристик вашего проекта — его имиджа, репутации, позиционирования – начинается коммуникация вашего предложения и отношения с общественностью (PR, public relations), включая отношения с прессой (MR, media relations), инвесторами (IR, investor relations), научной средой (SR, science relations) и государством (GR, government relations).

Как общаться с потенциальными пользователями?

Если откинуть очевидную и прямолинейную идею покупки пользователей, то в первую очередь для ИТ-проектов привлекательны безграничные возможности контент-маркетинга. Создать эффективный сайт, собрать комьюнити в соцсетях, запустить реферальную программу, стать экспертом в своей сфере — все это возможно, если вам удасться показать правильный контент нужной аудитории в подходящее время.



О спикерах:

Анастасия Приставнева – бренд-менеджер и маркетолог в ИT-сфере. Преподаватель маркетинга компьютерной академии ШАГ. Обладательница MA Public Policy и диплома Chartered Institute of Marketing по стратегическому маркетингу. Кроме этого имеет опыт работы в маркетинге продуктовой (Apalon) и сервисной (Itransition) типах компаний.



Анна Сакадынец – менеджер по развитию бизнеса Gurtam (развитие новых проектов, BDM flespi – инновационный проект Gurtam, с которым компания вышла на мировой рынок IOT), PR-менеджер ПВТ в период стремительного развития главного ИT-кластера страны, автор и преподаватель уникальной академической программы БГУ «PR для ИT-проектов».



Оксана Ванчук – PR-директор рекламного агентства «Лабс Паблисити Груп“. Блогер, редактор, журналист, сотрудничавший с такими брендами, как Huawei, ASUS, Microsoft, Philips, View Sonic, AOC, Fly и пр.



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