Конкурс поддержки нужных проектов от Talaka и ИТ-Академии Белхард

ИТ-Академия Белхард при поддержке платформы Talaka запускает конкурс важных для общества проектов, которым нужна помощь ИТ-специалистов!

Участвовать в конкурсе могут как социальные, так и коммерческие проекты.

Лучшие проекты получат поддержку команд профильных ИТ-специалистов (бизнес-аналитики, frontend-разработчики, тестировщики, дизайнеры, программисты на Java и PHP) для выполнения определенного этапа проекта либо поддержку целой Scrum-команды, состоящей из бизнес-аналитика, тестировщиков, Frontend- и Backend-разработчиков, дизайнера и менеджера проекта.

Как всё будет происходить?

Участникам нужно разместить свой проект на странице Конкурса на платформе Talaka и получить не менее 15 отметок «Это Важно».

Раз в месяц до конца лета жюри будет выбирать несколько лучших проектов для реализации.

Критериями выбора станут:

значимость проекта для общества,

перспективность проекта,

соответствие объема работ над проектом возможностям команд IT-специалистов (ведь у участников команд ограничено время и, возможно, они просто не смогут выполнить слишком масштабный проект).

Сбор конкурсных проектов будет продолжаться до 31 августа 2017 года. Сроки реализации проектов – июль-сентябрь 2017 года. Трижды за лето жюри будет выбирать проекты для реализации ИT-командами. 20 июня будут выбраны проекты для реализации в июле, 20 июля – проекты для реализации в августе и 31 августа – в сентябре.