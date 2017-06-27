peopleVprocess Meetup #11

Дата проведения:
Место проведения:
18 июля в SPACE состоится 11-ый PeopleVprocess Meetup.
На этот раз предлагается необычный игровой формат — Airbase Game. Фасилитатором выступит Кирилл Бараношник (Agile coach and Scrum Master / Authorized ICAgile Trainer at AgileLAB).
Встреча актуальна для всех членов команды разработки ПО.
Регистрация с 18:30. Стартуем игру в 19:00.
Для участие в митапе необходимо приобрести билет (clip-карту SPACE на одно посещение – 18,00 руб.).
Кейс
Ваша команда разрабатывает новый продукт и в скором времени готовится выпустить его на рынок. У вас уже есть потенциальный покупатель, и ваша задача — продать продукт покупателю за 50 евро. Команда работает по Скраму итерациями. Каждая итерация стоит 50 евро, а общий бюджет разработки составляет 200 евро. Деньги, которыми располагает покупатель, ограничены, и их количество непостоянно. Но вы не одни на рынке, да и понять, чего же на самом деле хочет клиент, не такая простая задача.
Ход игры
В процессе игры несколько команд соревнуются друг с другом, тратя деньги на разработку нового продукта, который они надеются продать своему клиенту. Клиент доступен и посещает обзоры спринта команды.
В игре победит та команда, которая сможет научиться отличать объективные факты от социально желательного поведения клиента и за четыре спринта заработать больше денег, чем другие.
Что вы получите в результате игры
Поймете, что значит работать в тесном сотрудничестве с реальным клиентом, собирать требования для реального продукта.
Количество команд и число участников в каждой команде не ограничены. Приходите сами и приводите членов своих рабочих команд.
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