peopleVprocess Meetup #11

18 июля в SPACE состоится 11-ый PeopleVprocess Meetup.

На этот раз предлагается необычный игровой формат — Airbase Game. Фасилитатором выступит Кирилл Бараношник (Agile coach and Scrum Master / Authorized ICAgile Trainer at AgileLAB).

Встреча актуальна для всех членов команды разработки ПО.

Регистрация с 18:30. Стартуем игру в 19:00.

Для участие в митапе необходимо приобрести билет (clip-карту SPACE на одно посещение – 18,00 руб.).

Кейс

Ваша команда разрабатывает новый продукт и в скором времени готовится выпустить его на рынок. У вас уже есть потенциальный покупатель, и ваша задача — продать продукт покупателю за 50 евро. Команда работает по Скраму итерациями. Каждая итерация стоит 50 евро, а общий бюджет разработки составляет 200 евро. Деньги, которыми располагает покупатель, ограничены, и их количество непостоянно. Но вы не одни на рынке, да и понять, чего же на самом деле хочет клиент, не такая простая задача.

Ход игры

В процессе игры несколько команд соревнуются друг с другом, тратя деньги на разработку нового продукта, который они надеются продать своему клиенту. Клиент доступен и посещает обзоры спринта команды.

В игре победит та команда, которая сможет научиться отличать объективные факты от социально желательного поведения клиента и за четыре спринта заработать больше денег, чем другие.

Что вы получите в результате игры

Поймете, что значит работать в тесном сотрудничестве с реальным клиентом, собирать требования для реального продукта.

Количество команд и число участников в каждой команде не ограничены. Приходите сами и приводите членов своих рабочих команд.