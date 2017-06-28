Петр Присяжнюк: "Product design process"

13 июля в бизнес-инкубаторе пройдет мастер-класс "Product design process" от Петра Присяжнюка. В своем выступлении Петр расскажет о подходит разработки итеративного дизайна, который ориентирован на пользователя и подразумевает вовлечение кросс - функциональной команды.

Основанный на простоте, дизайн мышлении и гибких методологиях, этот подход позволяет проверить гипотезу на ранних стадиях и быстро определить наилучшее решение из пользовательского опыта, технических и маркетинговых перспектив.

О спикере:

Петр Присяжнюк является продукт меджером в Fitbit. Ранее был продукт директором компании по разработке программного обеспечения Intellectsoft, а так же продукт менеджером в Yoga.com.

Справочно:

Fitbit, Inc. —американская корпорация, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья с одноименным брендом. В основной линейке продуктов компании находятся браслеты — фитнес-трекеры, а также «умные» Wi-Fi весы. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Время: 19.00 - 21.00

бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5

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