Налоговые нюансы работы с Upwork, Google Play и App Store

Современный белорусский бизнес все чаще получает заказы из других стран, но в то же время заказывает услуги - рекламу, образование, хранение данных и пр.

Как экспорт и импорт услуг отражаются на налоговых выплатах?

И как работать так, чтобы все учесть и ничего не нарушить?

На бесплатном мастер-классе «Делай Свое Дело» мы расскажем о том какие:

- документы надо иметь при экспортных сделках,

- налоги надо платить при импорте услуг (заказ рекламы в Яндекс, оплата почты в Google, продвижение публикаций в Фейсбук),

- подводные камни ждут вас при работе с Upwork и другими биржами фрилансеров.

Мы также поговорим о:

- рисках при продаже мобильных приложений через Google Play и App Store,

- том, что важно учитывать при получении денег от иностранного заказчика.

Информация будет полезна руководителям IT-компаний, которые оказывают услуги иностранным заказчикам и хотят знать всю правду о налоговых платежах.

По окончанию мастер-класса все участники получат шпаргалки с ответами на вопросы, связанные с экспортом услуг. Во время мастер-класса Вы можете задать волнующие вопросы и получить на них ответы.

Консультацию проведет Маргарита Новосельцева - учредитель бухгалтерских компаний «Райкири» и «Делай Свое Дело». Главный бухгалтер с опытом работы более 10 лет и опытом налогового и бухгалтерского консалтинга более 8 лет. Автор полезных статей, спикер семинаров и конференций, а также обучающих курсов на различных площадках для малого и среднего бизнеса. В клиентском портфеле Маргариты более 100 компаний.

Ждем Вас 25 июля в 18.30 в бизнес-инкубаторе ПВТ (ул. А. Купревича 1, корпус 5).

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