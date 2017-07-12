Telematics 2017

12-14 июля 2017 года Минск соберет ведущих игроков международного рынка телематики и спутникового мониторинга. Google, Sigfox, Tele2 и другие технологические гиганты обсудят актуальные вопросы развития Интернета вещей и технологий передачи данных, тренды телематической индустрии, представят свои новые продукты и решения.

Конференцию посетят более 100 технологических компаний из 46 стран мира. На повестке дня: будущее транспортной телематики, вектор развития технологий спутникового мониторинга, эволюция сетей передачи данных, интеграция телематики и IOT. Важной частью станет нетворкинг для участников мероприятия на протяжении всех дней конференции.

Алексей Щурко, руководитель компании Gurtam: «Именно белорусская столица из года в год становится центром мировой телематической силы. В этом году нас посетит рекордное число участников. Важной темой станет развитие сферы Интернета вещей, которую мы обсудим с лидерами индустрии — компаниями, создающими и развивающими эти технологии».