17 августа в пространстве SPACE пройдет Gismart Summer Meetup, посвященный вопросам мобильного маркетинга, монетизации и развитию мобильных продуктов Gismart.



3 спикера, 3 темы, 3 возможности рассмотреть конкретные кейсы и получить полезные инсайты, а также пообщаться с коллегами из профессионального сообщества.

В числе спикеров — маркетологи и продакт менеджеры компании Gismart. В числе кейсов — история о том, как Piano by Gismart попало в топ 4 самых скачиваемых игр в мире в феврале этого года! Подробная информация о спикерах и докладах уже скоро.



Кроме докладов, будут розыгрыши, еда, напитки и много музыки.



Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке



Gismart — беларуско-британский разработчик музыкальных игр и приложений с общим количеством скачиваний более 170 миллионов. В портфолио компании входят такие приложения, как Piano, Real Guitar, Beat Maker Go и многие другие.