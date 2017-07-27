Зарплата в валюте, корпоративные карты и покупки за наличные в IT-сфере: что можно и что нельзя?

24 августа Делай Свое Дело проведет бесплатный мастер-класс для руководителей и предпринимателей по вопросам, связанным с зарплатой в валюте и оплатой корпоративными картами.

Мастер-класс состоит из 2 блоков:

1 блок. Способы выплаты заработной платы в IT-сфере:

Как привязать ЗП к валюте?

Как сотрудник может получить свои деньги именно в валюте?

Можно ли какое-то время не платить себе ЗП?

Можно ли ставить минимальные ЗП? Как это сделать?

Как все оформить без нарушений законодательства?

2 блок. Покупки за наличные деньги и корпоративные карточки:

Что можно оплачивать корпоративными картами, а что не стоит?

Какие налоги могут появиться при оплате корп-картами? Разбор кейсов и примеров.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ждем вас в 18:30 в бизнес-клубе Имагуру (ул. Фабрициуса,4).

Чтобы провести встречу эффективно, отправляйте свои вопросы по теме мастер-класса на hello@raikiri.by.

Спикер: Маргарита Новосельцева – учредитель бухгалтерских компаний Делай Свое Дело и Райкири. Главный бухгалтер с опытом работы более 10 лет и опытом налогового и бухгалтерского консалтинга более 8 лет. Автор статей, спикер семинаров и конференций, а также обучающих курсов на различных площадках для малого и среднего бизнеса. В клиентском портфеле Маргариты более 100 компаний.