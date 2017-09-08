Cеминар: «Создание инвестиционного плана компании»

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Дата проведения: 

15.09.2017

Место проведения: 

Платно

15 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар на тему: «Создание инвестиционного плана компании».

Спикер Виктор Денисевич поднимет актуальные вопросы:

  • определение текущей бизнес-модели проекта;
  • ключевые метрики проекта;
  • стратегия компании;
  • процесс перехода к целевой бизнес-модели;
  • источники финансирования этого перехода;
  • создание стратегического контроля, как залога успеха проекта;
  • цепочка создания стоимости;
  • оцифровка и контроль инвестиционного кейса;

О спикере:

Виктор Денисевич – инвестиционный менеджер в  компании «Зубр Капитал». Виктор закончил факультет ФПМИ в Белорусском Государственном Университете, в 2013 году получил сертификат ACCA (dipIFR), в 2014-2015 годах прошел обучение в London Scholl of Business and Finance. Экспертность: анализ рынка, финансовый due dilligence, подготовка аналитических данных, разработка финансовых моделей стратегий, поиск и оценку инвестиционных возможностей.

Ссылка на регистрацию

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5

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