Cеминар: «Создание инвестиционного плана компании»

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Дата проведения:
15.09.2017
Место проведения:
Платно
15 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар на тему: «Создание инвестиционного плана компании».
Спикер Виктор Денисевич поднимет актуальные вопросы:
- определение текущей бизнес-модели проекта;
- ключевые метрики проекта;
- стратегия компании;
- процесс перехода к целевой бизнес-модели;
- источники финансирования этого перехода;
- создание стратегического контроля, как залога успеха проекта;
- цепочка создания стоимости;
- оцифровка и контроль инвестиционного кейса;
О спикере:
Виктор Денисевич – инвестиционный менеджер в компании «Зубр Капитал». Виктор закончил факультет ФПМИ в Белорусском Государственном Университете, в 2013 году получил сертификат ACCA (dipIFR), в 2014-2015 годах прошел обучение в London Scholl of Business and Finance. Экспертность: анализ рынка, финансовый due dilligence, подготовка аналитических данных, разработка финансовых моделей стратегий, поиск и оценку инвестиционных возможностей.
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