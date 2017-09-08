Cеминар: «Создание инвестиционного плана компании»

15 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар на тему: «Создание инвестиционного плана компании».

Спикер Виктор Денисевич поднимет актуальные вопросы:

определение текущей бизнес-модели проекта;

ключевые метрики проекта;

стратегия компании;

процесс перехода к целевой бизнес-модели;

источники финансирования этого перехода;

создание стратегического контроля, как залога успеха проекта;

цепочка создания стоимости;

оцифровка и контроль инвестиционного кейса;

О спикере:

Виктор Денисевич – инвестиционный менеджер в компании «Зубр Капитал». Виктор закончил факультет ФПМИ в Белорусском Государственном Университете, в 2013 году получил сертификат ACCA (dipIFR), в 2014-2015 годах прошел обучение в London Scholl of Business and Finance. Экспертность: анализ рынка, финансовый due dilligence, подготовка аналитических данных, разработка финансовых моделей стратегий, поиск и оценку инвестиционных возможностей.

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Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5